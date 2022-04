Spanien schafft Maskenpflicht mit Ausnahmen ab - Folgen für Mallorca-Urlauber

Von: Martina Lippl

Endlich ist Schluss: Nach zwei Jahren fällt im Urlaubsland Spanien die Maskenpflicht. Nur noch im Bus oder im Krankenhaus ist das Tragen einer Maske weiter vorgeschrieben.

Madrid – In Spanien wird die Maskenpflicht in Innenräumen ab diesem Mittwoch (20. April) abgeschafft. Damit fällt in dem Land nach zwei Jahren die noch letzte Corona*-Maßnahme. Das entsprechende Dekret wurde am Dienstag vom Kabinett in Madrid gebilligt. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Altenheimen wird die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorerst noch aufrechterhalten. Bei Konzerten oder Sport-Events, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt weiterhin die Empfehlung eine Maske zu tragen.

Die Abschaffung der Maskenpflicht könnte deutliche Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, berichtet die Mallorca Zeitung. Airlines, wie Easyjet verlangen keine Maske mehr an Bord, wenn an Abflug- und Zielort keine Pflicht mehr dafür besteht. Bei Urlaubsfliegern in Richtung Schweiz sei das schon der Fall. Auch die Crew an Bord der Maschine würde keine Maske mehr tragen, heißt es.

Spanien: Coronavirus kein Sicherheitsrisiko mehr

Die Gefahr, die vom Coronavirus ausgehe, habe „deutlich abgenommen“, erklärte Gesundheitsministerin Carolina Darias vor Journalisten nach der Kabinettssitzung. Das sei nicht zuletzt der hohen Impfquote in dem von der Pandemie im Frühjahr 2020 besonders schwer getroffenen Land zu verdanken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Spanien am Dienstag bei knapp 257. Allerdings erfasst Spanien seit Ende März nur noch die Corona-Fälle von über 60-Jährigen. Eine Inzidenz auf die Gesamtbevölkerung wird aktuell nicht mehr ausgewiesen. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Wert am Mittwoch bei 688,3. Rund 85 Prozent der Bevölkerung hat eine Grundimmunisierung erhalten. In Deutschland sind es ungefähr 76 Prozent. (ml/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA