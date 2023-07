Mallorca-Flitterwochen werden zum Alptraum – Frau berichtet von „seltsamer 1-Becher-Regel“

Von: Sophia Lother

Wenn ein verschmutztes Badezimmer nicht das Schlimmste am Mallorca-Urlaub ist, dann kann man sich sicher sein: Man ist in einem Urlaubs-Alptraum gelandet.

Mallorca – Es sollte der schönste Urlaub ihres Lebens werden, denn Magdalena Brylinska-Beaton und ihr Mann Andrew haben vor nicht allzu langer Zeit geheiratet. Leider machte ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch ihre Urlaubspläne, aber auf Mallorca wollte das Paar aus Großbritannien die Flitterwochen nun endlich nachholen. Doch aus dem günstigen Traumurlaub wurde schnell ein Alptraum.

Das lag nicht nur an den ekelerregenden Zuständen ihrer Unterkunft, wie sie gegenüber dem Portal Wales Online schilderte. Das Hotel auf Mallorca hatte auch noch Regeln aufgestellt, die die frisch Verheirateten keinesfalls akzeptieren wollten.

Mallorca Hauptstadt Palma Fläche 3.604 km² Einwohner (2020) 912.171 Amtssprachen Katalanisch, Spanisch

Mallorca-Urlaub wird zum Alptraum: Transfer-Fahrer lachte über Hotelwahl

Dass sie mit ihrer Hotelwahl auf Mallorca vielleicht nicht ins Schwarze getroffen hatten, das konnten sie bereits an der Reaktion des Personals am Transferschalter ablesen. „Wir gingen zum Schalter und der Fahrer fragte, wo wir übernachten werden“, als sie ihm das Hotel nannten „fing er an zu lachen“, erklärt Magdalena.

In ihrer Unterkunft angekommen, folgte der erste Schreck. „Ich machte die Tür auf und dachte nur, oh wow“, berichtet die Frau der Zeitung Wales Online. Das Badezimmer sei „absolut ekelhaft“ gewesen. Sie beschwerte sich bei der Rezeption. Als aber bis zum nächsten Nachmittag nichts unternommen wurde, packten die beiden selbst an, und putzen ihr Bad. So hatten sich die frisch Verheirateten ihrer Flitterwochen auf Mallorca bestimmt nicht vorgestellt. Und dabei blieb es noch lange nicht, denn dann zeigte sich, was hinter der „seltsamen 1-Becher-Regel“ steckte.

Flitterwochen auf Mallorca: Hotel-Regeln sorgen für Ärger

Denn bei ihrer Ankunft bekam das Paar zwei knallbunte Plastikbecher in die Hände gedrückt. Die sollten sie bei der Bar vorzeigen, wenn sie ein Getränk bestellen wollten. So ganz ernst schien Magdalena diese Aufforderung nicht genommen zu haben, als sie ohne ihren Becher am Abend einen Sangria an der Bar bestellte. Der Barkeeper fragte sie nach ihrem Becher. „Ich dachte, die machen Witze. Sie erwarteten, dass wir am nächsten Morgen dieselben Becher auch für den Kaffee verwenden würden – das war das Seltsamste“, erklärt die Urlauberin und fügt hinzu: „Wir sollten sie für unseren Alkohol, unseren Tee, Saft, Cola, Sprite verwenden, alles wurde in denselben Becher gegossen. Sie wurden nicht einmal richtig gewaschen, ich musste sie selbst mit meinem eigenen Duschgel waschen.“

Das Unterfangen, ihr Appartement zu tauschen, entpuppte sich als ausweglos. Eigentlich wollte das Paar direkt wieder nach Hause fliegen, doch die Flüge stellten sich als extrem teuer heraus. Schließlich entschlossen sie sich, ein anderes Hotel zu buchen. Magdalena berichtet der Zeitung, der Rest ihres Urlaubs sei „wirklich gut“ verlaufen. Mit „tollem Essen“ und „normalen Tassen“. „Ich habe gelernt, dass sich die Zeiten ändern. Wenn man günstig bucht, wird das eine Katastrophe“, sagt sie. In Kroatien sind aktuell viele Urlauber aus einem ganz anderen Grund sauer. Die Preise steigen aktuell „täglich“, berichten Touristen. (slo)