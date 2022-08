„Nur Ja heißt Ja“: Spanien verabschiedet neues Gesetz – Sexualstrafrecht deutlich verschärft

Von: Anna Lorenz

Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch beschloss das spanische Parlament nun eine deutliche Verschärfung des Sexualstrafrechts. Das „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz verschiebt die Beweislast zugunsten der Opfer.

Madrid – Während Finnland sich über seine feiernde Premierministerin echauffiert und in Deutschland Winnetou boykottiert werden, steht in Spanien gegenwärtig ein Thema im Vordergrund, dem ohne jede Diskussion deutliche Gravität beizumessen ist: Der Schutz vor sexuellem Missbrauch. Um diesen zu verbessern, beschloss das Parlament nun ein neues Gesetz, das die Beweislast für entsprechende Straftaten zulasten der Täter verschiebt. Ab nun gilt in Spaniens Schlafzimmern nämlich sogar per legem: „Nur Ja heißt Ja“.

„Nur Ja heißt Ja“-Gesetz beschlossen: Spanien verschärft Sexualstrafrecht durch Neuregelung der Beweislast

Am Donnerstag (25. August) verabschiedete das Parlament in Madrid die, als „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz bekannt gewordene Neuregelung mit 205 Pro- und 141 Contrastimmen. Demnach wird fortan „Sex ohne eindeutige Zustimmung“ als Vergewaltigung eingestuft. „Zustimmung wird nur anerkannt, wenn eine Person diese aus freien Stücken durch Handlungen demonstriert hat, die im Kontext der Umstände des Falls klar den Willen der Person ausdrücken“, heißt es in dem Rechtstext.

Spanien, das bereits im Mai 2022 mit einer geplanten Neuregelung im Arbeitsrecht zugunsten von Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden für Aufsehen gesorgt hatte, gibt durch die Reform ein weiteres, klares Bekenntnis ab. „Endlich erkennt unser Land rechtlich an, dass Zustimmung im Zentrum all unserer Beziehungen stehen muss“, fasste Gleichstellungsministerin Irene Montero den Gehalt der Neuregelung in Worte. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte bereits bei seinem Amtsantritt 2018 angekündigt, eine Verschärfung des Sexualstrafrechts auf den Weg zu bringen; insgesamt gilt Spanien – nicht zuletzt, weil es 2004 das erste europäische Gesetz gegen häusliche Gewalt verabschiedete – als Vorreiter im Gewaltschutz von Frauen.

Spanien verschiebt Beweislast zugunsten von Missbrauchsopfern – „Nur Ja heißt Ja“

Die Neuregelung, die an die schwedische Gesetzgebung zu den Voraussetzungen legalen Geschlechtsverkehrs erinnert, bedeutet eine Verschiebung der Beweislast zuungunsten der Täter. Poenalisiert wird mit dem spanischen Gesetz nämlich fortan jeglicher Geschlechtsverkehr, wenn nicht eine „eindeutige Zustimmung“ aller Beteiligten im oben genannten Sinne nachweisbar ist. In Zukunft sei es folglich nicht mehr an den Opfern sexueller Angriffe, „beweisen zu müssen, dass Gewalt oder Einschüchterung im Spiel waren“, so Gleichstellungsministerin Montero.

Im Zuge der Reform werden auch die Regeln für Belästigungen auf offener Straße, bekannt als Cat Calling, verschärft und der Schutz, sowie die Entschädigung der Opfer sexueller Gewalt verbessert. Zudem werden unter anderem „einschüchternde“ Komplimente, sowie die Verbreitung von Sexvideos unter Strafe gestellt.

Die Novelle soll Montero zufolge als „entscheidender Schritt zur Veränderung der sexuellen Kultur“ Spaniens der „Vergewaltigungskultur“ und dem „sexuellen Terror“ ein Ende bereiten. Tatsächlich lösten in den vergangenen Jahren diverse Fälle von Gruppenvergewaltigungen landesweites Entsetzen aus, nicht zuletzt, da die Täter milde Strafen erhielten. Besonderen Protest hatte im Juli 2016 der Fall einer Gruppe von fünf jungen Männern hervorgerufen, die während der San-Fermín-Feiern in Pamplona eine 18 Jahre alte Frau in einem Hauseingang vergewaltigten und die Tat filmten. Das zuständige Gericht verurteilte die Männer 2018 wegen sexuellen Missbrauchs, da es „weder Schläge noch Drohungen“ gegeben habe und das Opfer passiv geblieben sei. 2019 kippte Spaniens Oberster Gerichtshof das Urteil und verurteilte alle fünf Männer wegen Vergewaltigung. Ihre Haftstrafen wurden jeweils von neun auf 15 Jahre erhöht.