Mann in Spanien schießt wahllos auf Fahrzeuge – drei Tote und Verletzte

Von: Patrick Huljina

Teilen

Die Polizei sperrte die Straße nach Villamayor de Calatrava ab. Drei Menschen wurden dort erschossen. © Eusebio García Del Castillo/dpa

Drei Tote und drei Verletzte: So lautet die traurige Bilanz einer Bluttat in Spanien. Ein Mann schoss aus seinem Haus heraus wahllos auf Fahrzeuge.

Madrid - Ein Streit zwischen Vater und Sohn soll der Auslöser für eine unfassbare Tat in Spanien gewesen sein. Am Mittwoch (26. Oktober) schoss ein etwa 50 Jahre alter Mann in Villamayor de Calatrava, rund 200 Kilometer südlich von Madrid, aus seinem Haus heraus wahllos auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Dabei tötete er zwei Menschen.

Spanien: Mann schießt wahllos auf Fahrzeuge und tötet zwei Menschen

Wie die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die lokalen Behörden berichtete, seien ein Landwirt und ein Polizist durch die Schüsse ums Leben gekommen. Der 81-jährige Vater des Mannes zog sich demnach Kopfverletzungen zu. Zwei weitere Polizisten seien ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei seien außer Lebensgefahr, hieß es am Nachmittag.

Der 50-jährige Schütze feuerte den Berichten zufolge mit seinem Jagdgewehr auf jeden, der sich dem Haus näherte. Einer der verletzten Polizisten erlitt demnach einen Bauchschuss. Der Täter habe zudem mehrere Polizeiautos sowie einen Vermittler für Krisensituationen beschossen.

Villamayor de Calatrava: Schütze wird nach zwei Stunden von Polizei erschossen

Auch einige andere Autos auf der Straße, die am Haus des Täters vorbeifuhren, seien durch Schüsse beschädigt worden. Der Bürgermeister von Villamayor de Calatrava in der Provinz Ciudad Real, Juan Antonio Callejas, habe die Bürger am Vormittag aufgerufen, auf keinen Fall die betroffene Straße zu benutzen, weil „dort auf Autos geschossen wird“, berichtete die Zeitung El País.

Nach rund zwei Stunden sei der 50-Jährige schließlich von der Polizei erschossen worden. Worum es bei dem Streit zwischen dem Täter und seinem Vater, der Auslöser für die Tat gewesen sein soll, ging, blieb zunächst unklar.

Anfang Oktober musste die spanische Polizei zu einem besonderen Einsatz ausrücken – wegen eines Bären mitten in der Stadt. Ende Oktober sind in dem beliebten Urlaubsland immer noch über 30 Grad möglich. Für Touristen sind in diesem Herbst und Winter auch wieder mehr Flüge nach Spanien geplant als vor der Corona-Pandemie. (ph/dpa)