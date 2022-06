Spanien wie unterm Brennglas: Schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950 - Waldbrände lodern

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ein öffentliches Thermometer im Zentrum von Sevilla zeigt eine Temperatur von 49 Grad Celsius an. © Angel Garcia/ZUMA Press Wire/dpa

Die Deutschen schwitzen unter der Hitze-Welle - doch die Spanier leiden bei Temperaturen deutlich über 40 Grad umso mehr. Die Waldbrandgefahr steigt.

Madrid/München - Spanien stöhnt unter der Rekord-Hitze: Im Urlaubsland herrscht die schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950. Im anadlusischen Andújar wurden bis zu 44,3 Grad registriert. Aus Sevilla gibt es Fotos von öffentlichen Thermometern, die gar 49 Grad anzeigen. Grund ist Hoch David.

In den Städten kühlten sich die Spanier am Samstag (18. Juni) oft in Brunnen, Eisdielen und klimatisierten Einkaufszentren ab, wie Medien berichteten. Die Strände an der Mittelmeer- und auch an der Atlantikküste waren teils schon am frühen Vormittag voll.

Besonders heiß sollte das Wetter am Samstag nach Angaben des Wetterdienstes Aemet mit 40 bis 42 Grad vor allem in den Regionen Katalonien, Navarra und Baskenland im Nordosten und Norden des Landes sowie in Andalusien im Süden werden. In der Hauptstadt Madrid sollte die Quecksilbersäule am Samstag auf bis zu 39 Grad klettern. Auf der Ferieninsel Mallorca wurden bis zu 37 Grad erwartet.

Hitzewelle sorgt für Waldbrände in Spanien

Auch nachts wird es nicht viel kühler. In weiten Teilen des Landes sinken die Temperaturen nach dem Untergang der Sonne kaum auf 20 Grad ab. Die sogenannten tropischen Nächte bringen die Spanier um den Schlaf.

Für die Wälder des Landes stellen die Temperaturen eine große Gefahr dar. Die Hitze und die Trockenheit begünstigten den Ausbruch zahlreicher Waldbrände, die nach amtlichen Angaben in verschiedenen Teilen Spaniens in wenigen Tagen bereits gut 25 000 Hektar zerstörten. Das entspricht einer Fläche von etwa 35 000 Fußballfeldern. Am Samstag loderten die Flammen vielerorts noch unkontrolliert. Am schlimmsten war die Lage am Gebirgszug Sierra de la Culebra unweit der Grenze zu Portugal im Nordwesten Spaniens, wo schon 20 000 Hektar Wald vernichtet und 1700 Menschen in Sicherheit gebracht wurden.

Hitze in Spanien: Absoluter Rekord bei 47,4 Grad Celsius

Ein Ende der hohen Temperaturen ist aber in Sicht. Die Hitzewelle werde ab Sonntag nach einer guten Woche deutlich abklingen, kündigte Aemet an. In Madrid etwa soll es noch rund 30 Grad geben. Auf Mallorca und in Navarra werden Einheimische und Urlauber noch mindestens bis Montag bei Temperaturen von bis zu 37 Grad weiter kräftig schwitzen.

Aemet-Sprecher Rubén del Campo sagte, dass Hitzeperioden in Spanien zunähmen. Der absolute Rekord wurde im vorigen August in Montoro in Andalusien gemessen: 47,4 Grad. Diese Entwicklung sei auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen. Man werde sich nicht wundern dürfen, wenn irgendwann die 50-Grad-Marke erreicht werde, warnte der Wetterdienst-Sprecher im Interview mit der Zeitung La Vanguardia. (cg mit dpa)

Zuerst die Hitze - dann die Blitze? Deutschland muss sich laut einem Wetter-Experten auf Unwetter einstellen, die auf die heißen Temperaturen folgen könnten.