Spanische Weihnachtslotterie: El Gordo schüttet Millionen-Gewinne aus

Von: Judith Finsterbusch

Die Lose für Spaniens Weihnachtslotterie sind heiß begehrt. © Javier Lizon/dpa

Keine Weihnachtslotterie der Welt schüttet so hohe Gewinne aus wie Spaniens El Gordo. Wie das Glücksspiel funktioniert und wo es Lose gibt, steht in diesem Artikel:

Madrid - Spanien hat mit El Gordo die größte Weihnachtslotterie der Welt. Bei keinem anderen Glücksspiel werden so hohe Gewinnsummen ausgeschüttet wie bei dem spanischen „Dicken“. Doch das System dahinter scheint auf den ersten Blick kompliziert. Wie die spanische Weihnachtslotterie El Gordo funktioniert, wo es Lose gibt und welche Gewinne ausgeschüttet werden, erklärt costanachrichten.com.

Die Ziehung von Spaniens Weihnachtslotterie ist traditionell am 22. Dezember, etliche Spanier dürfen sich also über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. Die Ziehung der Gewinner-Lose wird jedes Jahr live im Fernsehen übertragen und von Millionen von Spaniern verfolgt. Vor den Lotto-Annahmestellen, in denen die „richtigen“ Losnummern verkauft wurden, finden dann immer regelrechte Siegesfeiern statt.