Sechs Wochen dicht! Mega-Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels steht an - doch es gibt einen Lichtblick

Frankfurt - Der Frankfurter S-Bahn-Tunnel wird vom 23.Juni bis 5.August 2018 durch den Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) gesperrt. Extratipp.com* berichtet darüber. Der einzige Lichtblick: Danach ist der Tunnel nach drei Jahren Bauphase fertig. In den Sommerferien gibt es in der letzten Sperrphase einiges zu tun: Abschließende Prüfungen und Abnahmefahrten für die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks stehen an, Rückbau alter Signaltechnik und Demontage nicht mehr benötigter Kabel sind noch zu erledigen.

Die Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels ist heftig

für Pendler: bis zu 24 Züge fahren normalerweise pro Stunde in jede Richtung. Die Bautrupps der Bahn arbeiten ab 23.Juni 2018 rund um die Uhr, um die letzten Sicherheitstests vorzunehmen und die Technik des alten Stellwerks zurückzubauen.

RMV-Sperrung S-Bahn-Tunnel in Frankfurt: Diese Züge sind betroffen

Die S-Bahnen halten in der Zeit der hessischen Schulferien nicht an den StationenTaunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof. Die Station Mühlberg wird vom 23. Juni bis 15. Juli nicht bedient. An einigen Stationen werden während der Sperrung auch weitere Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Auf sbahnbaustelle.de gibt es alle Informationen zu den Ersatzverkehren oder zu alternativen Fahrangeboten.

Die S-Bahnen halten in der Zeit der hessischen Schulferien nicht an den Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof.

Regional- und Fernverkehrszüge sind von der Tunnelsperrung nicht betroffen. Durch den zeitgleichen Ausbau der Main-Weser-Bahn gibt es jedoch Änderungen in den Fahrplänen der Linien RB40/41, RB34/48, RB49 sowie RE30 und RE98/99.

Züge des Fernverkehrs (ICE, IC/EC) sind auf dem Streckenabschnitt Hanau Hbf-Frankfurt Süd/Frankfurt Hbf für RMV-Fahrkarten und DB-Fahrkarten des Nahverkehrs freigegeben, sofern die Tickets für diese Relation gültig sind.

Alle Fahrplanänderungen gibt es auch auf www.rmv.de und www.bahn.de.

