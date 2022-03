„Müssen lernen, mit ihr zu leben“: Handtellergroß und flugfähig - Joro-Spinne breitet sich rasant in den USA aus

Von: Martina Lippl

Nephila clavata gehört zur Familie der Seidenspinnen. Die Art ist in Südostasien sehr verbreitet und heißt auf japanisch Jorō-Gumo (wörtlich: „Prostituiertenspinne“). © imago

Die Joro-Spinne ist handtellergroß. Die Art breitet sich unaufhaltsam aus. In den USA gibt es schon Millionen davon. Sie kann bis zu 100 Kilometer durch die Luft fliegen.

Atlanta – Ihre goldenen Spinnennetze sind im Sommer überall. Auf Stromleitungen, in Bäumen oder auf der Veranda. Mit ihren leuchtenden, grellen Farben sind die Joro-Spinnen unübersehbar. Dazu ist die achtbeinige Schönheit ungefähr handtellergroß. Die Tiere sind invasiv und breiten sich zunehmend rasant an der Ostküste der USA aus. „Und es gibt nichts, was wir tun können, um sie aufzuhalten“, so das Ergebnis einer aktuellen Studie der University Georgia.

Spinnennetze sind bis zu drei Meter groß

Die Spinneart Nephila clavata ist eigentlich in Korea, Japan und China heimisch. Per Schiffscontainer sind die ersten Joro-Spinnen um 2013 in den südlichen Bundesstaat Georgia eingewandert. Ihr Name „Joro“ stammt vom japanischen Geist Jorōgumo, der sich als schöne Frau tarnt, um Männer zu erbeuten. Um das Netz der größeren und auffälligeren Weibchen tummeln sich zahlreiche Männchen. Daher wohl der Name Jorōgumo auf Deutsch „Prostituiertenspinne“.

„Menschen müssen lernen, mit der Spinne zu leben“

„Menschen müssen lernen, mit der Spinne zu leben“, sagt Hauptautor der Spinnen-Studie Andy Davis in einer Pressemitteilung der University Georgia. Und: „Es sieht so aus, als könnten die Joros in weiten Teilen der Ostküste überleben – was ziemlich ernüchternd ist.“

Handflächengroße Spinne breitet sich unaufhaltsam aus

Viele Menschen sind offenbar von den Joro-Spinnen genervt. Ihre Netze können schließlich bis zu drei Meter groß sein. „Es gibt Leute mit Salzwasserkanonen, die sie aus den Bäumen schießen und solche Dinge, und das ist wirklich einfach unnötig“, so Co-Autor Benjamin Frick. Grausamkeiten gegen die Spinne haben keinen Sinn, betont Frick. Denn, die Spinnen werden nicht mehr verschwinden, wie die im Fachmagazin Physiological Entomology veröffentlichte Studie vor Augen führt. Zuvor war nach Angaben der Studienautoren zunächst noch unklar, ob die Joro-Spinne sich nur in bestimmten Gebieten der USA ausbreiten könnte. Ob es geografische Einschränkungen gibt.

Doch die Joro-Spinne ist äußerst robust. Im Vergleich zu einem nahen Verwandten – der Goldenen Seidenspinne – ist sie klar im Vorteil. Die Goldene Seidenspinne, übrigens auch eine meisterhafte Weberin, wanderte vor 160 Jahren in die USA ein. Niedrige Temperaturen sind jedoch nichts für sie. Die Joro-Spinne kann dagegen kurzen Frost überleben. Ihr Stoffwechsel ist doppelt so hoch, die Herzfrequenz um 77 Prozent höher. Mit niedrigen Temperaturen kommt die Joro-Spinne deutlich besser klar als sein Verwandter.

Joro-Spinnen bis zu 100 Kilometer „flugfähig“

Joros – wie die Forscher die Exemplare auch bezeichnen – können zudem „fliegen“. Jungtiere nutzen ihre Seide, als eine Art Ballon. Bis zu 100 Kilometer können sie damit durch die Luft reisen.

„Geben Sie nicht den Joro-Spinnen die Schuld. Menschen sind die Wurzel ihrer Invasion“, betont Benjamin Frick. Die Spinnen reisen in den USA per Anhalter zu neuen Orten im Gepäck mit. Kurz vor der Veröffentlichung der Studie berichtete ein Kollege ihnen, dass er eine Spinne aus Versehen nach Oklahoma transportiert hatte.

Sind die Joro-Spinnen gefährlich?

Keine Panik! Auch, wenn sich die riesigen Joro-Spinnen rasant verbreiten, sind sie für Menschen und Tiere relativ harmlos. Joros beißen nur, wenn sie in die Enge getrieben werden, so die Forscher. Ihre Reißzähne sind oft nicht groß genug, um die Haut von Menschen oder Katzen zu durchdringen.

Die Spinnen könnten für das Öko-System sogar ein Vorteil sein. Sie fressen Mücken, Fliegen und andere „invasive Arten“. Sie können nach Ansicht der Forscher sogar als eine zusätzliche Nahrungsquelle für einheimische Vögel dienen. (ml)

