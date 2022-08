Eisbär dringt in Camping-Platz ein und verletzt Touristin - Tier muss erlegt werden

Von: Julia Schöneseiffen

Auf Spitzbergen kam es zu einem Eisbären-Angriff. Eine Touristin wurde verletzt – der Bär musste getötet werden.

Longyearbyen – Auf der zu Norwegen gehörenden Inselgruppe Spitzbergen ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen. Eine französische Touristin ist von einem Eisbären verletzt worden, der Bär wurde anschließend getötet.

Der Eisbär war am Montagmorgen (8. August) in einen Campingplatz eingedrungen und verletzte die Frau am Arm, wie der örtliche Polizeichef Stein Olav Bredli der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Verletzungen der Frau waren nach Angaben der Behörden nicht lebensbedrohlich.

Spitzbergen: Eisbär greift französische Touristin an

Zu den genauen Umständen des Vorfalls machten die Behörden keine Angaben. Es seien Schüsse auf den Eisbären abgegeben worden, sagte der Polizeichef. „Er bekam Angst und verließ den Platz.“ Das Tier sei später ausfindig gemacht und aufgrund des Ausmaßes seiner Verletzungen getötet worden.

Die Frau war Teil einer Expedition von 25 Touristen, die am nördlichen Teil des Isfjords, etwa 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, in Zelten übernachteten. Die etwa 40-Jährige wurde in einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Longyearbyen, der größten Siedlung auf Spitzbergen gebracht. Die Inselgruppe liegt im Arktischen Ozean.

Auf Spitzbergen hat ein Eisbär eine französische Touristin angegriffen. (Symbolbild) © dpa

Spitzbergen (Norwegen): Letzter Angriff von Eisbären im Jahr 2020

Auf Spitzbergen ist es vorgeschrieben, außerhalb städtischer Gebiete als Schutzmaßnahme gegen Eisbären ein Gewehr zu tragen. Männchen können zwischen 300 und 600 Kilogramm wiegen, Weibchen sind etwa halb so groß. Eine Zählung aus dem Jahr 2015 bezifferte die Zahl der Eisbären auf Spitzbergen auf etwa 1000.

Die Tiere stehen seit 1973 unter Artenschutz. Rund 300 von ihnen leben das ganze Jahr über auf dem Archipel. Einige sind in den westlichen Teil des Territoriums zurückgekehrt – das am dichtesten von Menschen besiedelte Gebiet. Seit 1971 wurden sechs Menschen bei Angriffen von Eisbären in Spitzbergen getötet. Bei dem jüngsten Vorfall dieser Art in dem Archipel war im Jahr 2020 ein 38-jähriger Niederländer von einem Eisbären getötet worden. Auch in den USA kam es zu einem schrecklichen Vorfall mit einem Bären. In der Nähe des Yellowstone Nationalparks wurde ein Familienvater von einem Grizzly-Bären getötet. (AFP/dpa/jsch)