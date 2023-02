Angebliche Maddie McCann: Software widerlegt Behauptungen – „zu 99 Prozent“ nicht dieselbe Person

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Eine junge Polin behauptet, die verschwundene Maddie zu sein. Eine Schweizer Software verglich nun Fotos der beiden Mädchen – und schließt jegliche Ähnlichkeit aus.

München – Im Fall der seit 16 Jahren vermissten Maddie McCann sorgte eine junge Polin kürzlich für Aufregung: Die 21-jährige Julia W. behauptet felsenfest, sie sei das damals verschwundenen Mädchen. Ein Schweizer AI-Softwareunternehmen sah sich den Fall nun genauer an – und kam zu einem eindeutigen Ergebnis.

Fall Maddie McCann: „Zu 99 Prozent“ nicht dieselbe Person

Christian Fehrlin ist Geschäftsführer von Ava-X, einem Schweizer IT-Unternehmen, welches sich auf die Herstellung von Gesichtserkennungssoftware spezialisiert hat. Mithilfe der Software wurden Kinderfotos der jungen Polin und Maddie McCann, sowie aktuelle Fotos der 21-Jährigen miteinander verglichen.

Maddie McCann (re.) verschwand vor 16 Jahren aus ihrem Ferienapartment. Nun behauptet eine junge Polin (li.), das vermisste Mädchen zu sein. © Screenshot/instagram.com/iammadeleinemccan; picture alliance/dpa

Innerhalb von Sekunden war das Ergebnis da: „Es ist nahezu ausgeschlossen, dass diese Frau Maddie McCann ist“, sagte Fehrlin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), „zu 99 Prozent“. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Mädchen sah die Software als so gering, dass Julias Fotos nicht einmal mehr in der Liste mögliche Vergleichspersonen auftauchten.

Augen, Nase, Brauen – AI-Software sieht keine Ähnlichkeiten

Die Gesichtszüge der beiden Mädchen unterscheiden sich demnach deutlich voneinander: Die Form der Augenbrauen und der Nasenpartie ist eine andere und auch die Augen stehen bei der Polin deutlich enger zusamen als in Maddies Gesicht.

Laut der Software sehen die Fotos der verschwundenen Maddie selbst dem ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe ähnlicher als denen der 21-jährigen Polin, die behauptet, das vermisste Mädchen zu sein. Das Programm habe eine Genauigkeit von 99,83 Prozent, so der Geschäftsführer gegenüber dem RND. „Den DNA-Test kann man sich in dem Fall sparen“, daher Fehrlins Fazit.

Mehr als eine Million Instagram-Follower: 21-Jährige wirbt online für Unterstützung

Die junge Polin beharrt trotzdem weiterhin auf einem DNA-Test. Auf ihrem Instagram-Account „iammadeleinemccan“ (dt: „Ich bin Madeleine McCann“) behauptete Julia, Maddies Eltern seien mit einem DNA-Test einverstanden. Offiziell bestätigt ist diese Aussage bislang aber noch nicht.

Ein RTL-Verifizierungsexperte ist überzeugt, der 21-jährigen Polin gehe es in erster Linie darum, mit ihren Behauptungen Bekanntheit zu erlangen. In der Vergangenheit habe die junge Frau bereits mehrmals versucht, mit Gesangsvideos und Modelfotos von sich reden zu machen. Diesmal scheint die Strategie aufzugehen: 1,1 Millionen Menschen folgen der 21-Jährigen inzwischen auf Instagram. Regelmäßig postet die Polin dort Fotos und Videos, welche die angebliche Ähnlichkeit zu Maddie beweisen sollen.

Maddie McCann wurde 2007 aus einem Ferien-Apartment in Portugal entführt. Unter Tatverdacht steht der Deutsche Christian B., der zu der Zeit als Maddie verschwand, in Portugal lebte. Aktuell sitzt er wegen Vergewaltigung in anderen Fällen im Gefängnis, er soll möglicherweise weitere Sexualdelikte begangen haben. (mlh)