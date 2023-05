Folgt heute die Wende im Fall Maddie McCann? Polizei verfolgt neue Spur – Boote schon auf dem Wasser

Von: Anika Zuschke, Martina Lippl

Steht der Vermisstenfall Maddie McCann kurz vor der Aufklärung? Die Polizei sucht an einem Stausee in Portugal nach neuen Spuren.

Update vom 23. Mai. 16.53 Uhr: Das Gebiet um den Arade-Staudamm in Portugal ist abgesperrt. TV-Teams und Fotografen durften nur aus der Ferne filmen oder fotografieren. Nach Medienberichten wurde sogar der Luftraum aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch Drohnen seien im bei der Suchaktion im Einsatz.

Maddie McCann: Was suchen die Ermittler genau?

Was suchen die Ermittler im Fall Maddie McCann? Über den „Hinweis“, der die großangelegte Suchaktion ins Rollen gebracht hat, schweigt die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

„Natürlich ging der Durchsuchung ein Hinweis voraus. Mehr kann ich aber derzeit nicht sagen“, sagte Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage von IPPEN.MEDIA (siehe auch Update von 10.55 Uhr).

Offenbar geht die Polizei davon aus, eine Spur am Staudamm zu finden, die im Zusammenhang mit dem Haupttatverdächtigen Christian B. und Maddie McCann stehen. Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Verdachts des Mordes gegen Christian B. Die Ermittler vermuten aus, dass der heute 46-jährige Christian B. Madeleine entführte und umbrachte. Es gebe viele Hinweise, aber die Beweiskette sei nicht geschlossen, hieß es seitdem häufig von der Staatsanwaltschaft.

B. sitzt aktuell in Deutschland in Haft. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen einer Vergewaltigung in Portugal im Jahr 2005 verurteilt. Parallel klagte ihn die Staatsanwaltschaft Braunschweig im vergangenen Jahr wegen mehrerer weiterer Sexualverbrechen an, die er zwischen 2000 und 2017 ebenfalls in Portugal begangen haben soll.

Update vom 23. Mai, 13.31 Uhr: Seit fast 16 Jahren ist Madeleine McCann in Portugal spurlos verschwunden. Seit Dienstagmorgen steht der Arade-Stausee und das Gebiet im Fokus einer neuen Suchaktion – rund 50 Kilometer von Praia da Luz entfernt. Von dort verschwand die kleine Maddie am 3. Mai 2007 aus dem Apartment einer Ferienanlage. Die damals Dreijährige wäre heute 20 Jahre alt.

Vermisstenfall Maddie: Suchaktion nach „Hinweis“ am Arade Stausee in Portugal

Update vom 23. Mai, 11.42 Uhr: Boote sind auf dem Wasser, Zelte sind aufgebaut, Einsatzkräfte gehen am Ufer entlang. Auch ein Schlauchboot mit zwei Ermittlern wurde zu Wasser gelassen. Die Suchaktion im Fall der vermissten Maddie McCann am Stausee in Portugal ist seit Dienstagmorgen voll im Gange, wie auf Fotos von Nachrichtenagenturen zu sehen ist. Laut Medienberichten durchkämmen fast 30 Einsatzkräfte eine Region um den Arade-Stausee, etwa dutzende Suchhunde seien im Einsatz. Auch Taucher seien im Wasser beobachtet worden.

Steht der Vermisstenfall Maddie McCann vor dem Durchbruch? Die Polizei sucht an einem Stausee in Portugal nach Spuren. © FILIPE AMORIM / AFP/Police

Hinter der großangelegten Aktion in Portugal steckt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein „Hinweis“. Um welchen Hinweis es sich genau handelt, bleibt zunächst unklar.

Vermisstenfall Maddie McCann: Stausee-Gebiet schon 2008 durchsucht

Der Arade-Stausee wurde bereits 2008 durchsucht, nachdem der portugiesische Anwalt Marcos Aragao Correira privat die Kosten für Spezialtaucher übernommen hatte. Der Anwalt soll damals einen Tipp von kriminellen Kontakten erhalten haben, dass sich die Leiche von Maddie im Stausee befände, berichtet der TV-Sender Sky News.

Maddie McCann: Neue Suchaktion in Portugal – BKA vor Ort

Update vom 23. Mai, 10.55 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigt auf Anfrage von IPPEN.MEDIA Ermittlungen im Fall Madeleine McCann in Portugal. „Natürlich ging der Durchsuchung ein Hinweis voraus“, so Staatsanwalt Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Um welche Hinweise es sich konkret handelt? Was für eine Spur die Ermittler verfolgen, ist zunächst weiter unklar. Zu weiteren Informationen und Details hält sich die Staatsanwaltschaft aus „ermittlungstaktischen Gründen“ bedeckt.

Es handelt sich um „gegenwärtig strafprozessuale Maßnahmen“, wie es in einer sehr knappen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig heißt. Und weiter: „Die Maßnahmen werden im Wege der Rechtshilfe durch die portugiesischen Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung durch Beamte des Bundeskriminalamtes umgesetzt.“

Vermisstenfall Maddie McCann: Die Suchaktion am Arade-Stausee in Portugal läuft. Auch Boote sind im Wasser. © FILIPE AMORIM/afp

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt in dem Fall von Maddie McCann wegen Mordverdachts gegen den mehrfach vorbestraften deutschen Sexualstraftäter Christian B., der derzeit in anderer Sache in Haft sitzt.

Nach Tipp aus Deutschland: Kommt heute die Wende im Fall Maddie McCann? Polizei verfolgt neue Spur

Update vom 23. Mai, 9.07 Uhr: Seit mehr als 16 Jahren fehlt jede Spur von Madeleine McCann. Das könnte sich bald ändern. Es gibt neue Hinweise. Die portugiesische Polizei sucht in einem Stausee nach Maddie. Die Aktion sei vom deutschen Bundeskriminalamt (BKA) beantragt worden und soll „in den nächsten Tagen stattfinden“, bestätigte die portugiesische Kripo in einer kurzen Mitteilung. Auch die britische Polizei soll demnach an der Suchaktion teilnehmen.

Mit der Suche am Arade-Staudamm soll heutigen am Dienstag begonnen werden und zwei Tage dauern, berichten portugiesische Medien. Im Fokus der Polizei stehe demnach das Gebiet um den Stausee. Polizeibeamte werden den See Barragem do Arade in der Nähe der Stadt Silves an der Algarve durchsuchen, etwa 40 Kilometer von Praia da Luz entfernt. In dem Urlaubsort an der Algarve verschwand Maddie McCann am 3. Mai 2007 im Alter von drei Jahren aus einer Ferienwohnung.

Der See wurde kurz nach dem Verschwinden der kleinen Maddie bereits von Tauchern untersucht, berichtet RTL. Ob die neue Suchaktion neue Spuren oder gar Beweise bringt, wird sich zeigen.

Im Fall der Vermissten Maddie spielt der deutsche Tatverdächtige Christian B. nach Ansicht von deutschen Ermittlern eine Schlüsselrolle. B. soll möglicherweise in der Gegend Freunde gehabt haben, ist in verschiedenen Berichten zu lesen. Der Ort sei häufig von dem Hauptverdächtigen besucht worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig kündigte eine Pressemitteilung an.

Tipp aus Deutschland im Fall Maddie McCann: Polizei hat neue Spur und sucht in Stausee nach Leiche

Erstmeldung vom 22. Mai 2023

Praia da Luz – Im Fall der im Jahr 2007 verschwundenen Maddie McCann scheint es eine neue Spur zu geben. Wie portugiesische Medien am Montag berichteten, soll ab Dienstag ein Stausee unweit des Ortes nach dem Mädchen abgesucht werden, an dem die damals Dreijährige verschwunden ist.

Neue Spur im Fall Maddie McCann: Polizei sucht in Stausee in Portugal nach Leiche

Vor über 16 Jahren ist Madeleine McCann aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal verschwunden. Obwohl international nach dem Mädchen gefahndet wurde, konnte der Fall nie aufgeklärt werden. Doch portugiesischen Medienberichten zufolge soll ab Dienstag (23. Mai) ein Stausee abgesucht werden, der etwa 50 Kilometer von dem Ort entfernt liegt, an dem Maddie verschwunden ist. Wie die Bild berichtet, sei die Initiative der erneuten Suchaktion von deutschen Behörden ausgegangen.

An diesem abgelegenen Stausee soll sich der Hauptverdächtige der Ermittlungen laut der portugiesischen Wochenzeitung Expresso früher öfter aufgehalten haben. Er ist aufgrund von Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Seit Juni 2020 führt die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen den Deutschen, eine Anklage hat die Behörde in dem Fall aber bislang nicht erhoben. Aktuell verbüßt der Verdächtige eine mehrjährige Haftstrafe nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Vergewaltigung in Portugal im Jahr 2005.