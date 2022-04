Landesweite Proteste: Urlaubsparadies blockiert WhatsApp, Twitter und Facebook

In Sri Lanka gibt es seit Tagen im ganzen Land heftige Proteste. Die Regierung will diese aufhalten – und sperrt kurzerhand das Internet und die sozialen Medien.

Colombo – Der Inselstaat Sri Lanka erlebt derzeit eine schwere Wirtschaftskrise. Die hat seit mehreren Tagen heftige Unruhen innerhalb der Bevölkerung zur Folge. Die Regierung von Präsident Gotabaya Rajapaksa trat den Spannungen mit drastischen Maßnahmen entgegen.

Unter anderem verhängte das Urlaubsparadies eine Ausgangssperre – und beschloss, die Online-Netzwerke zu blockieren. Die Regierung wies die Internetdienstbetreiber des Landes an, den Zugang zu sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder WhatsApp vorübergehend zu beschränken.

Sri Lanka: Regierung legt das Internet lahm – WhatsApp, Twitter, Facebook gesperrt

Durch das Lahmlegen des Internets wollten Sri Lankas Präsident Rajapaksa und sein Kabinett Proteste in der Hauptstadt Colombo und an weiteren Orten im Keim ersticken. Zuvor hatte sich auch auf Twitter und Facebook unter den Hashtags #GoHomeRajapaksas und #GotaGoHome Widerstand gegen die Regierung formiert.

Die Opposition übte nach dieser Entscheidung scharfe Kritik. „Präsident Rajapaksa sollte besser erkennen, dass sich das Blatt für seine autokratische Herrschaft bereits gewendet hat“, meinte der Abgeordnete Harsha de Silva vom größten Oppositionsbündniss Samagi Jana Balawegaya (SJB).

Sri Lanka: Selbst Neffe des Präsidenten gegen Internet-Blockade – „Völlig nutzlos“

Laut Medienberichten erklärte der Leiter der srilankischen Internetaufsichtsbehörde wegen der Internet-Sperrung seinen Rücktritt. Außerdem befand die Menschenrechtskommission Sri Lankas die Anordnung der Internetsperre durch das Verteidigungsministerium für unzulässig. Daraufhin wurde die Online-Blockade wieder aufgehoben.

Doch nicht nur die Opposition wehrte sich gegen die vorübergehende Internetsperre. Innerhalb der Regierung gab es ebenfalls ablehnende Töne. „Ich werde die Sperrung der sozialen Medien niemals gutheißen“, schreib Sportminister Namal Rajapaksa, der Neffe des Präsidenten, auf Twitter. Diese habe er per VPN umgangen, erklärte er. Daher sei die Maßnahme so oder so „völlig nutzlos“. Er trat inzwischen von seinem Amt zurück, zahlreiche andere Minister ebenfalls.

Sri Lanka: Menschen protestieren trotz Ausgangssperre – ein Demonstrant stirbt

Erfolg hatte Sri Lankas Regierung mit seiner Internetsperre unterdessen nicht. Die Menschen gingen zahlreich auf die Straße, trotz der Ausrufung eines Ausnahmezustands durch Rajapaksa am Freitag (1. April). Auch eine 36-stündige landesweite Ausgangssperre, die einen Tag später durch die Polizei verhängt wurde, sowie deutlich erhöhte Militärpräsenz hielten die Protestwelle nicht auf.

Am Samstagabend (2. April) ignorierten in Colombo hunderte Menschen das Ausgangsverbot. Viele SJB-Abgeordnete initiierten am Sonntag (3. April) gemeinsam mit hunderten Mitstreitern einen Protestzug im Zentrum der Hauptstadt. Ein tödlicher Vorfall ereignete sich in der Nähe von Rajapaksas Residenz. Kam ein Mann ums Leben, nach Polizeiangaben durch einen Elektroschock. Er soll zuvor einen Hochspannungsmast hinaufgeklettert sein, Anwohner gaben an, der Verstorbene habe gegen die regelmäßigen Stromausfälle protestieren wollen. In der Stadt Peradeniya im Zentrum des Landes ging die Polizei am Wochenende mit Tränengas gegen protestierende Studenten vor.

Sri Lanka: Dramatische Wirtschaftskrise – Experten stellen düstere Prognose

In Sri Lanka sorgen aktuell schwerwiegende Engpässe bei lebenswichtigen Gütern sowie drastische Preiserhöhungen und wiederkehrende Stromausfälle für eine massive Wirtschaftskrise. Diese wurde durch die Folgen der Corona-Pandemie zusätzlich verschärft.

Nach Meinung von Experten hat sich die wirtschaftliche Situation in Sri Lanka immer weiter verschlimmert, weil die Regierung jahrelang Kredite anhäufte sowie eine falsche Steuerpolitik betrieb. Ob das Land seine Schulden noch bedienen kann, bezweifeln zahlreiche Fachleute. (kh)