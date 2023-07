Todesfahrt in Italien: Welches Strafmaß droht der 31-jährigen Deutschen?

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Krankenwagen und das Auto der deutschen Fahrerin stehen am Unfallort. © -/Vigili del fuoco/dpa

Mit ihrem Auto tötet eine Deutsche drei Menschen. Die italienischen Ermittler gehen nicht von Vorsatz aus – ein Jurist erklärt, mit welchen Folgen die Frau rechnen muss.

München/Santo Stefano di Cadore – In Italien kostete am Donnerstag (6. Juli) ein fataler Crash drei Menschen das Leben. Eine 31-jährige Frau aus Niederbayern erfasste mit ihrem Auto im norditalienischen Ort Santo Stefano di Cadore nahe der Grenze zu Österreich eine Fußgängergruppe. Bei dem Unfall starben ein zweijähriger Junge sowie dessen Vater und Großmutter. Auch die Mutter des Jungen wurde verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden, der Großvater erlitt laut Medienberichten einen Herzinfarkt.

31-jährige Deutsche verursacht tödlichen Crash in Italien – konnte sie ihre „Wut nicht kontrollieren“?

Noch immer rätseln die Ermittler, wie es zu dem furchtbaren Unfall kommen konnte. Inzwischen gehen sie nicht von einer vorsätzlichen Tat der 31-Jährigen aus. Vielmehr wurde bekannt, dass sich die Deutsche in einer mentalen Ausnahmesituation befinden könnte. Sie wird laut offiziellen Angaben derzeit psychiatrisch behandelt und ist aktuell nicht vernehmungsfähig.

Der zuständige Staatsanwalt Paolo Luca sagte während einer Pressekonferenz, dass die Deutsche mutmaßlich in einem Zustand von Wut gewesen sein könnte. Der Grund hierfür sei noch zu klären. Allerdings glaubt Luca, dass die 31-jährige Fahrerin womöglich deshalb von der Straße abgelenkt gewesen ist. „Sie scheint jemand zu sein, der seine Wut nicht kontrollieren kann“, erklärte der Staatsanwalt.

Todesfahrt in Italien: Welches Strafmaß droht der 31-jährigen Autofahrerin aus Deutschland?

Doch welche Strafe könnte der tödliche Zusammenstoß für die Deutsche nach sich ziehen? Laut Luca ist bei einer Tötung im Straßenverkehr, die in Italien als Straftatbestand gilt, eine Haftstrafe von zwei bis sieben Jahren pro Todesopfer möglich. Sterben bei einem Unfall mehrere Menschen, können maximal 18 Jahre Haft verhängt werden. Nur bei erschwerenden Faktoren, wie Vorsatz oder einer doppelt so hohen Geschwindigkeit wie erlaubt, könne das Strafmaß noch höher ausfallen. Da im Ortskern von Santo Stefano eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt und das Auto der Deutschen Schätzungen nach rund 90 Kilometer pro Stunde schnell war, dürfte der zweite Faktor nicht zutreffen.

Ein Experte für deutsches Verkehrsrecht ordnete gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA ein, welches Strafmaß der 31-Jährigen in Deutschland drohen würde. Zwar sei „die Tat in Italien zum Nachteil von italienischen Staatsbürgern begangen“ worden, erklärte Rechtsanwalt und Verkehrsrechtsexperten Steffen Klug vom Portal gofreem.de. Daher komme „zunächst italienisches Recht zur Anwendung“.

„Bei der Bemessung des Strafmaßes in Deutschland wird die Person des Täters berücksichtigt“

Der Jurist weiter: „Nach deutschem Recht (als deutsche Staatsbürgerin unterliegt die Beschuldigte auch diesem) stünde eine Verurteilung wegen dreifachen Mordes (Paragraph 211 Strafgesetzbuch) im Raum.“ Das Strafmaß lebenslänglich (mindestens 15 Jahre Haft) wird bei einem Mord allerdings nur dann verhängt, wenn jemand „einen anderen Menschen vorsätzlich tötet und zusätzlich ein Mordmerkmal erfüllt“ ist, bekräftigte Klug: „Je nach Motiv könnte auch ein ‚niederer Beweggrund‘ die Tat zum Mord qualifizieren.“ Das scheint nach den jüngsten Ausführungen von Staatsanwalt Luca eher nicht gegeben zu sein.

Zwar könnte laut dem Rechtsexperten die „Art der Tatbegehung mittels eines Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und fehlenden Bremsspuren“ grundsätzlich „das Mordmerkmal des ‚gemeingefährlichen Mittels‘ erfüllen“, so Klug. Jedoch werde „bei der Bemessung des Strafmaßes in Deutschland die Person des Täters, die Folgen der Tat, die Art der Tatbegehung und das Verhalten nach der Tat berücksichtigt“. Eine mögliche psychische Erkrankung der Deutschen würde sich hierzulande vermutlich auf das Strafmaß auswirken. Der Großvater des verstorbenen Jungen hatte den Unfall derweil am Freitag (7. Juli) als „Mord auf der Straße“ bezeichnet.