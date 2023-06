Andrew Tate wegen Menschenhandels angeklagt - Influencer drohen 13 Jahre Haft

Von: Michelle Brey

Teilen

Die Vorwürfe gegen Andrew Tate und seinen Bruder Tristan sind schwer. Es sollen sieben mutmaßliche Opfer bekannt sein. Gegen die beiden wurde Anklage erhoben.

Bukarest/München - Nun ist es offiziell: Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate, sein Bruder Tristan sowie zwei mutmaßlich rumänische Komplizinnen kommen wegen sexueller Ausbeutung von Frauen in Bukarest vor Gericht.

Die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft (DIICOT) hat eigenen Angaben zufolge die Ermittlungen hierzu abgeschlossen und die Anklageschrift zum Gericht geschickt. Das wurde am Dienstag (20. Juni 2023) mitgeteilt. Ein erster Verhandlungstermin wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Fall Andrew Tate: Hintergrund

Am 30. Dezember 2022 wurden die vier Verdächtigen in einem Vorort von Bukarest verhaftet. Dabei entdeckten die Ermittler in der Villa der Tate-Brüder Waffen und hohe Summen an Bargeld. Tates Verhaftung wurde einen Tag nach einem Streit mit der Klimaaktivisten Greta Thunberg bekannt gegeben, der auf Twitter viral ging. Später wurden zehn Immobilien und 15 Luxusautos beschlagnahmt, welche die Tates in Rumänien besaßen. Ende April wurde die Untersuchungshaft schließlich in Hausarrest umgewandelt.