Mitten in Bozen: 22-Jähriger stürzt mit Auto von Brücke in Fluss – Obduktionsergebnis liegt vor

Von: Victoria Krumbeck

Anfang Mai kam es in Bozen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann starb. Das Obduktionsergebnis wurde nun bekannt gegeben.

Bozen – Am 3. Mai kam es in Bozen zu einem Verkehrsunfall in der Stadtmitte. Ein 22-jähriger Mann durchbrach mit seinem Lieferwagen die Leitplanke und stürzte in den Eisack. Das Auto samt Fahrer landete kopfüber im Fluss. Der junge Mann überlebte den Unfall nicht. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bozen: Mann stürzt mit Auto von Brücke – Feuerwehrkran sicherte das Fahrzeug

Augenzeugen beobachteten, wie der junge Mann am Morgen des 3. Mai in einer Kurve aus der Fahrbahn geriet. Mit seinem Auto durchbrach er die Leitplanke und fiel in den Fluss. Durch das Hochwasser und die starke Strömung wurden die Bergungsarbeiten zusätzlich erschwert. Dennoch gelang es der Bozner Berufsfeuerwehr zu dem Auto schwimmen, das sich unterhalb der Brücke befand. Mithilfe eines Feuerwehrkrans musste das Auto gesichert werden, um es vor dem Wegspülen zu retten.

Die Feuerwehr zieht das verunglückte Auto aus dem Eisack-Fluss © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Südtirol: Mann fällt mit Auto in Fluss und stirbt – Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Retter versuchten den Fahrer so schnell wie möglich aus dem Auto zu befreien, doch der 22-Jährige konnte nicht mehr reanimiert werden. Laut Autopsie-Bericht ertrank der Mann, wie Südtirol News berichtete. Auch die Staatsanwaltschaft Bozen wird in dem Fall aktiv. Da die Autopsie nun vorliegt und die Todesursache des Mannes feststeht, soll geklärt werden, ob die Leitplanke an der Brücke innerhalb der Norm lag. Geprüft wird dies im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens.

