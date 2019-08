Nathalie (23) weiter vermisst: Nutzte der Verdächtige ihren großen Kindheitstraum aus?

Nathalie Minuth gilt bereits seit Tagen als vermisst: Die Polizei veröffentlicht beunruhige Ermittlungsansätze und schließt ein Verbrechen nicht aus. Wo ist die 23-Jährige?

Update vom 30. August 2019, 21.30 Uhr: Während die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine genaueren Angaben macht, will die Bild neue Details zum Fall der vermissten Nathalie Minuth in Erfahrung gebracht haben.

Offenbar lernte sie den mittlerweile inhaftierten Hauptverdächtigen (siehe unten) über das Internet kennen. Chat-Protokolle sollen auch die Spur zu dessen Pferdehof aufklären.

Lief Nathalie Minuth dem Täter in die Arme? Ein Job-Angebot soll sie gelockt haben

Ursprünglich wurde vermutet, der 46-Jährige habe die Leiche der Vermissten im Auto auf seinen Hof gebracht, doch nun liegt der Verdacht nahe, Nathalie habe sich selbst auf den Weg zu ihm gemacht. Die Kellnerin war nämlich auf der Suche nach einem neuen Job.

„Ich suche hier einen Job, in dem ich mit Pferden arbeiten kann, sowie auch Stallarbeit und alles was dazu gehört“, zitiert die Bild Nathalies Antwort auf eine Stellenanzeige im Netz. Die 23-Jährige sei mit Pferden aufgewachsen und soll sich nach einer Arbeit mit und um die Vierbeiner gesehnt haben.

Vermisste Nathalie Minuth wollte mit Pferden arbeiten: War der Hof eine Falle?

So vereinbarte sie offenbar einen Probetag auf dem Hof des Verdächtigen. Erschreckend daran: Es drängt sich der Verdacht einer perfiden Falle auf. Denn Nachbarn berichten, auf dem Hof habe es nie Pferde gegeben.

Der Hofbesitzer, Thomas P., ist nun in Gewahrsam, schweigt aber beständig. So stehen die Ermittler vor zwei großen Fragen: Wie kamen Nathalies Ausweis sowie ihre Krankenverischerungskarte auf einen Landwirtschaftsweg nahe Schafflund und noch wichtiger: Ist Nathalie Minuth noch am Leben?

Vermisste Nathalie (23) - Verdächtiger festgenommen - Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Update vom 30. August 2019, 11.40 Uhr: Seit fast zwei Wochen wird Natalie Minuth aus Stadum nun vermisst. Die Hoffnung, dass die 23-Jährige noch am Leben ist, wird immer geringer. Seit gestern sitzt ein Mann aus Humptrup (Kreis Nordfriedland) wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Wie NDR berichtete, will die Polizei bislang keine Angaben darüber machen, in welcher Verbindung der Verdächtige zu Nathalie steht. Auch ob und wie er sich geäußert hat, bleibt zunächst offen.

Das Großaufgebot, das über einen Zeitraum von zwei Tagen das Haus und Grundstück des Mannes durchsucht hat, sei abgerückt. Eine Leiche wurde dabei nicht gefunden. Nach Angaben der Polizei gehe es nun darum, viele Spuren auszuwerten und DNA-Analysen durchzuführen. Weiter werde es nicht ausgeschlossen, dass Natalie noch am Leben ist. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher.

Wie Bild.de berichtet, bestand der Verdacht, dass der Mann Nathalies Leiche mit einem Auto von Schlaffund zu seinem alten Hof gebracht habe. Dort lebte er seit knapp sieben Jahren. Was genau bei der Durchsuchung von Haus und Grundstück gefunden wurde, veröffentlicht die Polizei laut Bild nicht.

Vermisste Nathalie (23): Verdächtiger (46) festgenommen - Polizei sucht auf einem Bauernhof

16.11 Uhr: Festnahme im Fall der vermissten Nathalie Minuth aus Stadum! Wie die Polizei nun bestätigt, konnte ein 46-jähriger Mann am Mittwochabend festgenommen werden. Er wurde bereits am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. Demnach soll der Mann im Verdacht stehen, mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben. Obwohl der Verbleib von Nathalie noch immer nicht geklärt ist, geht die Polizei mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.

Der am Mittwoch und Donnerstag durchsuchte Bauernhof in Humptrup ist das Zuhause des 40-Jährigen. Mithilfe von Baggern wird dort nun das Erdreich abgetragen.

1 6.04 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit über die heutige Suchaktion der Polizei, doch wie RTL nun wissen will, handelt es sich bei dem durchsuchten Objekt um einen Bauernhof bei Schafflund. Wie der TV- Sender erklärt, wurde bei der Aktion auch im Garten gegraben. Ein Statement der Polizei steht jedoch noch aus.

Vermisste Nathalie Minuth vermutlich tot: Polizei veröffentlicht Details

Update vom 29. August 2019, 14.09 Uhr: Hat die Polizei Nathalie nun etwa gefunden? Wie Bild berichtet, läuft seit Donnerstagmorgen ein größerer Polizei-Einsatz. Die Behörde kündigte bereits an, am Nachmittag eine Erklärung veröffentlichen zu wollen.

Doch das Blatt spekuliert bereits, dass Nathalie tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Denn Polizeisprecherin Sandra Otte erklärt gegenüber Bild: „Zu dem Fundort und der Fundzeit der aufgefundenen Papiere geben wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft, eben sowenig zu den polizeilichen Maßnahmen vor Ort.“ Auch die Familie will sich zu dem Verschwinden ihrer Tochter nicht mehr äußern.

Update am 28. August 2019: Große Sorge um Nathalie Minuth aus Stadum! Wie die Polizei nun mitteilt, fehlt von der hübschen jungen Frau jede Spur. Die 23-Jährige gilt seit Samstag, den 17. August als vermisst. Am Sonntag wurde das Verschwinden von Nathalie dann bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus: „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecherin Sandra Otte der Bild. Und auch der Lebensgefährte der 23-Jährigen sagte der Bild: „Ich war auf einem Lehrgang und wollte sie anrufen. Als ich Nathalie nicht erreichen konnte, wusste ich sofort, dass etwas passiert ist.“

Beunruhigender Fund: Ausweise der 23-Jährigen gefunden

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass die 23-Jährige vermutlich im Bereich Schafflund in der Nähe von Flensburg zuletzt gesehen worden sein könnte. Demnach liegen Hinweise vor, die vermuten lassen, dass die Vermisste gegen Mittag in den Bus in Stadum eingestiegen war und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. Doch auf der Suche nach der jungen Frau machen Ermittler dann einen beunruhigenden Fund: in Schafflund konnten die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen entdeckt werden.

Nathalie Minuth gilt als vermisst: Wo ist die 23-Jährige aus Stadum?

Knapp eine Woche nach dem Verschwinden der jungen Frau suchen Ermittler nun öffentlich mit einem Foto und einer Beschreibung nach Nathalie. Die 23-Jährige wir demnach als etwa 158 cm groß und mit einer sehr schlanken Figur beschrieben. Nathalie Minuth hat grünblaue Augen, schwarze lange Haare und trägt ihren Namen an ihrem linken Handgelenk tätowiert. In der Zunge trägt die 23-Jährige ein Piercing.

Am Tag ihres Verschwindens trug die Vermisste vermutlich einen schwarzen Hoodie mit der weißen Aufschrift „Petite“, eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und schwarze Turnschuhe der Marke „Nike“.

Wer hat Frau Minuth am Samstag oder an den darauffolgenden Tagen gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0461-484 0 oder dem Polizeiruf 110 entgegen. Über die vermisste Nathalie aus Stadum bei Flensburg berichtet auch nordbuzz.de*.

