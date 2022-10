Lächeln ohne glücklich zu sein? Große Stanford-Studie zeigt erstaunlichen Effekt von unechtem Lachen

Eine Stanford-Studie hat ergeben, dass selbst ein unechtes Lächeln die Stimmung ein wenig hebt. (Symbolfoto) © IMAGO/David Munoz

Eine große internationale Studie hat untersucht, welchen Effekt ein unechtes Lächeln auf unsere Stimmung hat - und ist zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen.

Stanford – Wenn wir glücklich sind, lächeln wir oft. Aber was passiert eigentlich, wenn Menschen lächeln ohne glücklich zu sein? Das sollte eine internationale Untersuchung unter Leitung von Nicholas Coles von der Stanford University in Kalifornien herausfinden – und kam dabei zu einem erstaunlichen Ergebnis.

Denn wenn Menschen ihre Gesichtsmuskeln anspannen und lächeln, macht sie das automatisch ein wenig glücklicher. Zu diesem Ergebnis ist Coles mithilfe der Studie gekommen. Insgesamt 1878 Menschen aus neunzehn verschiedenen Ländern haben an der Forschung teilgenommen. Das Fachjournal Nature Human Behaviour hat jetzt die Ergebnisse veröffentlicht.

Stanford-Studie untersucht „unechtes Lächeln“ bei Menschen auf sechs Kontinenten

An der Studie waren jeweils Wissenschaftler von beiden „Parteien“ beteiligt: Zum einen solche, die von einem positiven Effekt eines unechten Lächelns überzeugt waren sowie zum anderen solche, die einen derartigen Effekt bezweifelten. Allgemein hatte das Phänomen in Expertenkreisen die Meinungen stark geteilt, vorhergegangene Studien konnten keine einheitlichen Ergebnisse liefern. Coles stand den Angaben zufolge unentschieden zwischen den Befürwortern und Gegnern der Hypothese. Nach der statistischen Auswertung der Ergebnisse kamen die Wissenschaftler zu einem klaren Schluss: Selbst wenn Menschen ein Lächeln vorspielen, macht sie das ein wenig glücklicher.

Coles konnte eine internationale Forschungsgruppe organisieren, die auf sechs verschiedenen Kontinenten in neunzehn Ländern Experimente durchführte. So sollte eine Probandengruppe einen lächelnden Schauspieler nachahmen, während eine andere Gruppe zur Aufgabe hatte, die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Eine dritte Gruppe musste auf einen Stift beißen, ohne ihn mit den Lippen zu berühren. Danach sollten die Teilnehmer auf einer Skala von 1 („überhaupt nicht glücklich“) bis 7 („extrem glücklich“) angeben, wie glücklich sie sich in diesem Moment fühlen.

Kann positiver Effekt von „unechtem Lächeln“ womöglich in Therapien genutzt werden?

Probanden aus den ersten beiden Gruppen, die auf irgendeine Art und Weise lächeln mussten, gaben im Durchschnitt einen höheren Wert auf der Skala als die Teilnehmer aus der dritten Gruppe an. Statistisch gesehen war der Effekt bei den Gruppen mit dem lächelnden Schauspieler und den gehobenen Mundwinkel eindeutig, aber dennoch klein - weniger als ein Punkt auf der Skala. Bei der zweiten Gruppe - mit dem Stift zwischen den Zähnen - sei der Effekt dabei so gering gewesen, dass es laut den Forschern auch Zufall sein könnte. Es steht daher die Vermutung im Raum, dass bei diesem Experiment die Muskelanspannung für „beißen“ die Konstellation für „lächeln“ überlagern könnte.

Der Effekt, dass die Probanden sich glücklicher fühlten, sei insgesamt unabhängig davon, ob sie sich während des Versuchs lustige Bilder ansahen oder nicht. Eine Frage, die sich aus der Studie ergibt, ist nun, ob ein „unechtes Lächeln“ womöglich in Therapien eingesetzt werden könnte. Eine Antwort darauf liefert die Studie nicht, die Wissenschaftler schreiben aber: „Es ist möglich, dass sich relativ kleine Gesichts-Rückkopplungs-Effekte im Laufe der Zeit zu bedeutenden Veränderungen des Wohlbefindens summieren.“ (nz/dpa)

