Erster Klebe-Aktivist von „Letzte Generation“ verurteilt: Gericht sieht „Nötigung“

Von: Christoph Gschoßmann

Umweltaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich auf der Fahrbahn fest geklebt und ein Polizist versucht den Kleber zu lösen. (Symbolfoto) © Robert Michael/picture alliance/dpa

Der erste der Aktivisten, die mit Klebe-Aktionen für Staus und Aufsehen gesorgt haben, ist verurteilt worden. Das Gericht sah den Tatbestand der Nötigung erfüllt.

Berlin / München - Sie kleben sich auf die Straßen, um für ein wichtiges Thema viel Ärger in Kauf zu nehmen: Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben mit ihren für viel Aufsehen in den Medien und Unmut bei den Verkehrsteilnehmern gesorgt. Nun wurde der erste von ihnen verurteilt: Im bundesweit ersten Prozess im Zusammenhang mit Blockadeaktionen hat das Amtsgericht Berlin-Tiergarten in der deutschen Hauptstadt einen 20-jährigen Klimaaktivisten zu 60 Stunden Freizeitarbeit verurteilt.

Das Gericht sprach Nils R. am Dienstag für seine Teilnahme an einer Straßenblockade in der Hauptstadt der Nötigung schuldig. R. hatte sich demnach am 29. Juni zusammen mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe auf eine Auffahrt zur Autobahn 100 gesetzt und festgeklebt. Dies sei „rechtlich als Nötigung zu bewerten“, sagte der Vorsitzende Richter Günter Räcke.

„Es tut mir leid, dass wir stören, aber wir müssen stören. Und wir werden nicht aufhören, bis wir Veränderungen erzwingen“, hatte Nils R. laut Bild zu Beginn der Verhandlung geäußert. Und: „Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, um die nötige Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.“

Widerstand gegen die Staatsgewalt? Richter sagt nein

Andere dürften nicht zum Mittel gemacht werden, um politischen Druck auszuüben. R. war zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Räcke sah diesen Vorwurf jedoch nicht als erfüllt an, weil R. keine Gewalt gegen die Polizeibeamten, die seine Hände mit Öl von der Straße lösten, angewandt habe.

Der Verurteilte ist erst 20 Jahre alt. Die Verurteilung erfolgte - wie von der Jugendhilfe angeregt - nach Jugendstrafrecht. Räcke begründete dies unter anderem damit, dass R. erst vor kurzer Zeit sein Elternhaus verlassen habe. Der Aktivist war im vergangenen Jahr nach Leipzig gezogen, um dort Philosophie zu studieren.

Staatsanwaltschaft hatte Geldstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft dürfte mit dem Urteil nur bedingt zufrieden sein. Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die beantragt hatte, den Aktivisten wie einen Erwachsenen zu verurteilen und eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro zu verhängen. R.s Verteidiger plädierte hingegen auf einen Freispruch beziehungsweise bei einer Verurteilung auf die Anwendung von Jugendstrafrecht.

Die Berliner Gerichte erließen nach Angaben einer Sprecherin bereits 66 Strafbefehle für Straßenblockierer. Gegen 24 davon wurden bereits Einsprüche eingelegt, so dass es zu Verhandlungen kommen wird. Die erste in der Hauptstadt fand nun am Dienstag statt. Auch R. hatte gegen seinen Strafbefehl Einspruch eingelegt. Nach Angaben der Gruppe Letzte Generation war es zudem der erste Prozess nach den Blockadeaktionen bundesweit. Die Gruppe hat weitere Aktionen angekündigt. (cg mit Material von AFP)

