Staubsturm löst Massenkarambolage in den USA aus – sechs Tote

Von: Kai Hartwig

Wind hat in den USA eine Menge Staub auf eine Autobahn gewirbelt. Das hatte schlimme Folgen für die Autofahrer. Einige überlebten nicht.

München/Farmersville – Ein Staubsturm hat in den USA eine fatale Massenkarambolage ausgelöst. Dabei sind am Montag (1. Mai, Ortszeit) in der Nähe der Ortschaft Farmersville im US-Bundesstaat Illinois sechs Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei forderte der Massencrash außerdem mehr als 30 Verletzte. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

USA: Staubsturm löst Massenkarambolage auf Autobahn aus – sechs Menschen sterben

Die Massenkarambolage ereignete sich gegen 11.00 Uhr Ortszeit auf der Autobahn zwischen Saint-Louis und Chicago. Der Crash erstreckte sich über eine Länge von drei Kilometern – in beiden Fahrtrichtungen. Nach Polizeiangaben fingen dabei zwei Sattelschlepper Feuer. Insgesamt waren ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge knapp 30 Lkw und 40 bis 60 Autos in die Massenkarambolage verwickelt.

Ein Staubsturm hat in den USA eine fatale Massenkarambolage ausgelöst. Dabei starben sechs Menschen. © Uncredited/WICS TV/AP/dpa

Auf Fernsehaufnahmen war ein Bild der Verwüstung zu erkennen. Dutzende qualmende, ineinander verkeilte Autowracks lagen am Unfallort auf der Fahrbahn. Einige der Fahrzeuge kamen am Straßenrand zum Stehen. Über dem gesamten Unfallschauplatz lag eine dichte, erdfarbene Staubschicht.

Nicht die erste fatale Massenkarambolage in den USA durch einen Sturm

Die Behörden gehen davon aus, dass starker Wind den Staub von Feldern in Richtung Autobahn geweht hat. Infolgedessen habe es anschließend viele Auffahrunfälle gegeben. Den Autofahrern sei durch den Staub vollkommen die Sicht genommen worden, hieß es.

Es ist nicht der erste dramatische Vorfall dieser Art in den USA. Im Bundesstaat Utah waren im Juli 2021 acht Menschen bei einer durch einen Sandsturm ausgelösten Massenkarambolage getötet worden. Auch in Montana hatte es 2022 Tote und Verletzte gegeben, nachdem ein Massencrash durch einen Sandsturm verursacht worden war. (kh mit afp)