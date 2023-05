Fall Maddie McCann: Polizei hat neue Spur – und sucht in Stausee nach Leiche

Von: Anika Zuschke

Im Fall der verschwundenen Maddie McCann scheint es eine neue Spur zu geben. (Archivbild) © Steve Parsons/Steve Parsons/PA Wire/dpa

Im Jahr 2007 ist das damals 3-jährige Mädchen Maddie McCann in Portugal verschwunden. Nun wird zum ersten Mal seit fast 10 Jahren wieder aktiv nach ihr gesucht.

Praia da Luz – Im Fall der im Jahr 2007 verschwundenen Maddie McCann scheint es eine neue Spur zu geben. Wie portugiesische Medien am Montag berichteten, soll ab Dienstag ein Stausee unweit des Ortes nach dem Mädchen abgesucht werden, an dem die damals 3-Jährige verschwunden ist.

Neue Spur im Fall Maddie McCann: Polizei sucht in Stausee in Portugal nach Leiche

Vor über 16 Jahren ist Madeleine McCann aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal verschwunden. Obwohl international nach dem Mädchen gefahndet wurde, konnte der Fall nie aufgeklärt werden. Doch portugiesischen Medienberichten zufolge soll ab Dienstag (23. Mai) ein Stausee abgesucht werden, der etwa 50 Kilometer von dem Ort entfernt liegt, an dem Maddie verschwunden ist. Wie die Bild berichtet, sei die Initiative der erneuten Suchaktion von deutschen Behörden ausgegangen.

An diesem abgelegenen Stausee soll sich der Hauptverdächtige der Ermittlungen laut der portugiesischen Wochenzeitung Expresso früher öfter aufgehalten haben. Er ist aufgrund von Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Seit Juni 2020 führt die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen den Deutschen, eine Anklage hat die Behörde in dem Fall aber bislang nicht erhoben. Aktuell verbüßt der Verdächtige eine mehrjährige Haftstrafe nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Vergewaltigung in Portugal im Jahr 2005.