Vergleich von Corona-Impfung mit KZ-Gas: Rechter Aktivist sorgt für Eklat an Gedenkstätte Mauthausen

Der Rosenheimer Stefan Bauer, hier auf einer Kundgebung von Attlila Hildmann in Berlin, muss wegen eines Videos am KZ Mauthausen mit Strafanzeigen rechnen.

Österreich erstattet Strafanzeige

von Moritz Kircher schließen

Skandal an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Österreich. Stefan Bauer, rechter Aktivist und noch AfD-Mitglied aus Rosenheim, hat in einem Video vor Ort Corona-Impfstoffe mit dem Gas verglichen, mit dem die Nationalsozialisten Menschen ermordeten.