Stefanie Giesinger: „Zeit für Veränderung“ - Fans rätseln über mysteriöses Instagram-Foto

Stefanie Giesinger bringt ihre 3,7 Millionen Instagram-Fans mit einem Foto zum Rätselraten - plant sie eine krasse Veränderung in ihrem Leben?

Stefanie Giesinger ist mit 3,7 Millionen Instagram-Followern die bekannteste GNTM-Siegerin.

Die 23-Jährige aus Kaiserslautern begeistert ihre Fans oft mit heißen Model-Aufnahmen.

Ein Instagram-Foto gibt ihren Followern jedoch Rätsel auf.

Seit Stefanie Giesinger aus Kaiserslautern die „Germany´s Next Topmodel“-Staffel 2014 gewann, ist sie nicht nur ein gefragtes internationales Model, sondern auch erfolgreiche Influencerin. Mit ihren 3,7 Millionen Followern auf Instagram ist sie mittlerweile die wohl bekannteste GNTM-Siegerin. Mit ihren Fans teilt Stefanie Giesinger nicht nur ihr Leben als Model, sondern auch einiges aus ihrem Privatleben. Jetzt veröffentlichte die sonst so offene 23-Jährige ein mysteriöses Instagram-Foto, bei dem viele Fragen offen bleiben.

Stefanie Giesinger: Fans rätseln wegen Instagram-Foto - krasse Veränderung in ihrem Leben?

Das Instagram-Foto, das den Fans so viele Rätsel aufgibt, zeigt Stefanie Giesinger mit ihrem Langzeit-Freund Marcus Butler. Wie LUDWIGSHAFEN24* berichtet, lernten sich das Model aus Kaiserslautern und der YouTuber aus London 2016 bei der Amfar-Gala in Cannes kennen und sind seither unzertrennlich. Steht für das Paar eine große Veränderung an? „Auf einer großen Reise“, untertitelte Stefanie Giesinger ihr neuestes Bild. „Es macht so viel Spaß zu wachsen und Verantwortung zu verstehen. Wir lassen euch bald mehr wissen. Für jetzt wollte ich euch bloß erzählen - es ist Zeit für eine Veränderung.“

Die Fans von Stefanie Giesinger beginnen angesichts dieser nachdenklichen Sätze sofort zu rätseln, welche Veränderung das Model damit meinen könnte. Giesinger ist sonst eher für Fotos bekannt, die sie mit heißen Model-Posen und Outfits zeigen. Welchen großen Umbruch plant das Model mit ihrem Freund Marcus Butler?

Stefanie Giesinger: Mysteriöses Instagram-Foto - Fans haben eine Theorie

Seit Stefanie Giesinger und Marcus Butler ihre Beziehung auf Instagram öffentlich machen, werden immer wieder Baby-Gerüchte laut. Zuletzt hatte Butler solche Gerüchte sogar noch angeheizt. Unter einem Instagram-Foto von Giesinger mit der Unterschrift „Alles was du brauchst, ist in dir“ kommentierte ihr Freund nämlich ein Baby-Emoji. Auch unter dem neuesten Instagram-Foto von Stefanie Giesinger diskutieren die Fans über eine mögliche Schwangerschaft - oder eine Hochzeit. Als Orts-Tag für ihr Instagram-Foto gibt das Model Portugal an - vielleicht haben Giesinger und Butler sich auch für einen Umzug entschieden?

Die meisten Fans sind nach dieser mysteriösen Botschaft von Stefanie Giesinger einfach gespannt, wann das Model das große Geheminis endlich lüften wird. „Was immer die Neuigkeiten sind, ich bin glücklich, wenn ihr zwei glücklich seid“, kommentiert eine Followerin.

*LUDWIGSHAFEN24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.