Ungewöhnliche Brücke in NRW sorgt für Erstaunen: „Krasses Gefühl“

Von: Eva Burghardt

Teilen

In Gelsenkirchen steht eine besondere Brücke. © S. Ziese/imago

Über den Rhein-Herne-Kanal führt die Grimberger Sichel in einem Halbkreis. Die Brücke wurde für ihre ungewöhnliche Konstruktion ausgezeichnet und begeistert die Menschen.

Gelsenkirchen – In einem Halbkreis führt sie über den Rhein-Herne-Kanal: die Grimberger Sichel in Gelsenkirchen (NRW). Die 153 Meter lange Brücke ist Teil der Erzbahntrasse, einer Fahrradroute über eine ehemalige Bahntrasse. Für manche Gelsenkirchener ist sie die „schönste Brücke vonne ganzen Welt.“, berichtet wa.de.

Diese Brücke in Gelsenkirchen bekam eine Auszeichnung

Sie überspannt den Rhein-Herne-Kanal am Westrand des Grimberger Hafens und schließt die Erzbahntrasse an den Emscher Park Radweg an. Die ungewöhnliche Form der Brücke, die von einem 45 Meter hohen Stahlpylon gehalten wird, bekam auch über Gelsenkirchen hinaus Aufmerksamkeit und gilt als technische Meisterleistung: Sie erhielt 20210 den European Steel Bridges Award. Der Preis wird alle zwei Jahre von der European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) für kreative und außergewöhnliche Stahlbrücken verliehen.

Neben dem Halbkreis, mit dem die Brücke in Gelsenkirchen-Bismarck über den Rhein-Herne-Kanal führt, bietet sie Besucherinnen und Besuchern eine spektakuläre Aussicht: Von hier aus hat man einen guten Blick auf die ZOOM-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Brücke über den Rhein-Herne-Kanal ist eine der längsten Fußgängerbrücken der Welt

Die Brücke wurde 2009 offiziell eröffnet und ist mit ihren 153 Metern eine der längsten Fußgängerbrücken der Welt. Für die Errichtung wurden 600 Kubikmeter Beton und 400 Tonnen Stahl verbaut. Wie die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen mitteilt, kamen für die Hängekonstruktion 465 Meter Seil zum Einsatz. Entworfen wurde die Brücke demnach von den Ingenieuren von Schlaich Bergermann und Partner.

Die Grimberger Sichel in Gelsenkirchen ► Die Brücke mit dem Namen Grimberger Sichel oder auch Grimbergbrücke wurde 2009 gebaut. ► Die geschwungene Fuß- und Radwegbrücke überspannt den Rhein-Herne-Kanal am Westrand des Grimberger Hafens. ►Sie führt in einem Halbkreis über den Fluss und ist insgesamt 153 Meter lang. ►Die Hängebrücke wird von einem 45 Meter hohen Stahlpylon gehalten. ►Beim Bau wurden 600 Kubikmeter Beton und 400 Tonnen Stahl verbaut. ►Die Grimberger Sichel ist ein von mehreren Brücken in Gelsenkirchen, die einen Ausflug wert sind.

Für die Menschen in Gelsenkirchen gehört die Gremberger Sichel zu den besonders beliebten Orten in der Stadt. Das Stadtmarketing in Gelsenkirchen hat sie jüngst zum Tour-Tipp ernannt und schreibt dazu auf Facebook: „Ist schon ein krasses Gefühl, mit dem Rad über die Grimberger Sichel zu fahren!“ Das findet Zuspruch. Ein Nutzer berichtet, dass er erst kürzlich dort entlang gefahren ist: „Es ist wunderschön am Kanal.“ Ein anderer ist sich sicher, die Grimberger Sichel ist die „schönste Brücke vonne ganzen Welt“. (ebu)