Preis-Explosion auf Mallorca: Urlauberin gibt Einblick, Experten raten zu wichtigem Trick

Von: Nadja Zinsmeister

Der Urlaub auf Mallorca ist beliebt - aber teuer. Eine Touristin erklärt, wie stark die Preise jedes Jahr steigen. Ein Reisebüroverband gibt Tipps.

Palma - Für viele Deutsche geht es regelmäßig in den Urlaub nach Mallorca. Ob Kultur, gutes Essen, spektakuläre Natur oder Party - die spanische Urlaubsinsel im Mittelmeer zieht Touristen aus zahlreichen Gründen an. Doch ein Aufenthalt auf den Balearen wird von Jahr zu Jahr immer teurer. Sogar so teuer, dass einige sich ihren Urlaub künftig gut überlegen wollen.

Eine junge Touristin, die Automobilkauffrau Laura N., erzählt dem Nachrichtenportal Focus Online, dass sie mit ihren Freundinnen jedes Jahr nach Mallorca reist. „Die Preise für Getränke werden jedes Jahr ein bis zwei Euro teurer, Ausflüge werden teurer. Also die Kosten sind schon ordentlich nach oben gegangen“, kritisiert sie. Insgesamt spüre sie den Preisanstieg besonders bei Hotels, Flügen und beim Kauf von Alkohol in Clubs.

Preis-Explosion auf Mallorca: Urlauberin erzählt von jährlich steigenden Kosten

Vor zwei Jahren hätten sie und ihre Freundinnen für Flug und eine Woche Unterkunft auf Mallorca jeweils rund 400 Euro gezahlt. In diesem Jahr seien es fast 600 Euro für fünf Übernachtungen. „Und für einen Liter Alkohol haben wir vor einigen Jahren zwischen siebzehn und achtzehn Euro gezahlt. Die kosten jetzt 22 Euro.“ Die Freundinnengruppe berechnete für Focus Online, auf welche Kosten sie insgesamt in ihrem diesjährigen Urlaub kommen. Etwa 1.000 Euro pro Person ist das Ergebnis. „Würden Hotel und Flug im nächsten Jahr noch mehr kosten, würde ich es mir dreimal überlegen“, zieht Laura N. ihr Fazit.

Die Bucht von Palma im Juli 2023: Der Strand ist voll mit Touristen, doch wer kann sich den Urlaub in Zukunft noch leisten? © Chris Emil Janssen/IMAGO

Dass die Preise auf Mallorca nach oben schnellen, ist nicht nur eine persönliche Einschätzung der Gruppe, sondern wird auch von Reiseanbietern bestätigt. Erst Ende Juni veröffentlichte der spanische Reisebüroverband ACAVE eine Pressemeldung über steigende Preise. Diese Entwicklung gehe mit den zunehmenden Buchungen auf der Urlaubsinsel einher. „ACAVE Agenturen erwarten einen Rekordsommer mit einem durchschnittlichen Anstieg der Buchungen um 15 Prozent im Vergleich zu 2022“, heißt es.

Kostenexplosion auf Mallorca: Diese Bereiche ziehen preistechnisch am meisten an

Die hohe Nachfrage habe zu einem Anstieg der Reisekosten geführt. In den Bereichen Flug und Unterkunft würden die Preise am meisten steigen. Am dritthöchsten seien Restaurantpreise und Lebensmittel betroffen. Die Informationen von ACAVE decken sich somit mit der Erfahrung von Laura N. Damit man nicht noch tiefer in die Tasche greifen muss, sollte man zudem die gängigsten Preisfallen und Abzock-Maschen im jeweiligen Urlaubsland kennen.

Um den Urlaub so günstig wie möglich zu buchen, raten die Reise-Agenturen zu frühzeitigen Reservierungen und wenn möglich zu flexiblen Reisedaten. Viele Touristen würden diese Tricks bereits anwenden. „50 Prozent der Agenturen haben die meisten ihrer Buchungen mehr als zwei Monate vor dem Reisedatum der Reise“, so ACAVE weiter. (nz)