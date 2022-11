Im Sternbild Einhorn: „Wie ein mythologisches Wesen“ – Astronomen begeistert über neues Foto von Konusnebel

Konusnebel im Sternbild Einhorn, sieht aus wie ein „mystisches Wesen“, so Astronomen der Europäische Südsternwarte (ESO). © ESO/dpa

Der Konusnebel im Sternbild Einhorn wurde Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt. Doch jetzt sind Astronomen wegen einer neuen Aufnahme völlig aus dem Häuschen.

München – Wegen seiner Form wird der 2.500 Lichtjahre entfernte Dunkelnebel Konusnebel – Kegelnebel genannt. Die interstellare Konstellation im Sternbild Einhorn. Der Konusnebel gehört zu einem weit viel größeren Komplex mit einem Sternenhaufen (dem Weihnachtsbaum-Sternenhaufen) und diffusem Nebel. Er gilt als gut untersuchtes Himmelsobjekt. Astronomen ist jetzt eine mystisch anmutende Aufnahme gelungen.

„Dieser Anblick ist dramatischer als alle bisherigen, denn er zeigt die dunkle und undurchdringliche Wolkendecke des Nebels auf eine Art und Weise, die an ein mythologisches Wesen erinnert“, teilte die Europäische Südsternwarte (ESO) am Donnerstag mit. Im Zentrum ist die sieben Lichtjahre lange Säule des Nebels zu sehen, indem Sterne entstehen.

NGC 2264: Der sogenannte Weihnachtsbaum-Sternenhaufen gehört zum Konusnebel im Sternbild Einhorn. © imago

Konusnebel im Sternbild Einhorn – Dramatische Aufnahme von Dunkelwolke

Dunkelnebel oder Dunkelwolken werden in der Astronomie große Wolken interstellarer Materie bezeichnet, die das Licht dahinterliegender Objekt absorbieren. Der Konusnebel wurde Ende des 18. Jahrhunderts von dem Astronomen William Herschel entdeckt. In Chile wurde laut ESO die neue Aufnahme mit einem sogenannten Very Large Telescope (VLT) gemacht.

Very Large Telescope (VLT) der ESO Das Very Large Telescope (VLT) der ESO ist eines der fortschrittlichsten optischen Teleskope der Welt, ist auf der Webseite der Europäischen Sternwarte (ESO) zu erfahren. Es besteht aus vier Hauptteleskopen mit Hauptspiegeln von 8,2 Meter Durchmesser und vier beweglichen Hilfsteleskopen mit 1,8 Meter Durchmesser. Die großen Teleskope heißen Antu, Kueyen, Melipal und Yepun und können auch einzeln verwendet werden. „Es ist ein Flaggschiff der europäischen bodengestützten Astronomie“.

Konusnebel riesige Wolken aus kaltem molekularem Gas und Staub

Der Nebel sei ein perfektes Beispiel für die säulenartigen Formen, die in den riesigen Wolken aus kaltem molekularem Gas und Staub entstehen, schreibt die Eso. Die säulenartige Form entstehe, wenn massereiche, neu entstandene helle blaue Sterne Sternwinde und intensive ultraviolette Strahlung abgeben, die das Material aus ihrer Umgebung wegblasen. Dabei werden laut den Forschern Gas und Staub in größerer Entfernung von den jungen Sternen zu dichten, dunklen und hohen säulenartigen Gebilden verdichtet.

Auf dem Bild sei Wasserstoffgas in Blau und Schwefelgas in Rot dargestellt. Die Verwendung dieser Filter lasse die ansonsten hellen blauen Sterne, die auf die jüngste Sternentstehung hinweisen, fast golden erscheinen. (ml, dpa)