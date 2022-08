Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde: Hier können Sie die Perseiden am Himmel bewundern

Von: Max Partelly

Ein besonderes Phänomen für Sternenfreunde sind die Perseiden. Im August können die Sternschnuppen jedes Jahr am Nachthimmel bewundert werden.

München - Eine Sternschnuppe erfüllt Wünsche, so sagt man. Doch was, wenn der Nachthimmel von unzähligen Sternschnuppen gefüllt wird? Was das bedeutet, lässt sich vermutlich nicht zuverlässig beantworten. Was aber feststeht ist, dass es ein wunderschönes und beeindruckendes Phänomen ist.

Wer ein solches Ereignis mit eigenen Augen sehen möchte, der sollte sich den Namen der Perseiden notieren. Zwischen dem 17. Juli und dem 24. August kann der Sternenschauer bei gutem Wetter am Nachthimmel bestaunt werden. In diesem Zeitraum kreuzt die Erde die Umlaufbahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Seine Bruchstücke treten in die Atmosphäre ein und verglühen dort. Besonders empfehlen sich die Nächte zwischen dem 9. und dem 13. August. Hier sollen die Schauer im Jahr 2022 voraussichtlich am stärksten sein. Hier sollen bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein. Das sind im Schnitt fünf Sternschnuppen alle zwei Minuten.

Seltenes Himmelsphänomen: Um welche Uhrzeit sind die Perseiden zu sehen?

Die Sternschnuppenschauer der Perseiden sind mitunter deswegen sehr beliebt, weil sie teils sehr helle Sternschnuppen mit sich bringen, die gut sichtbar sind. So können sie teilweise schon bei Anbruch der Dunkelheit gesehen werden, wenn das Sternzeichen Perseus - aus dessen Richtung die Sternschnuppen kommen - noch näher am Horizont in nordnordöstlicher Richtung (gegen 9 Uhr) steht. Im Verlauf der Nacht wandert das Sternbild und mit ihm die Sternschnuppenschauer in Richtung Osten, wo es in einer Kurve weiter in den Nachthimmel steigt und schließlich weit oben wieder beginnt in Richtung Norden zu wandern.

Von wo aus in Deutschland man das Spektakel beobachtet, ist im Grunde egal. Grundsätzlich sind die Perseiden in der Nordhalbkugel überall sichtbar. Südlich des Äquators kann der Sternschnuppenregen unter Umständen zwar auch gesehen werden - aber nur spärlich. Vom Namen des Sternbilds, aus dessen Richtung die Sternschnuppen kommen, leitet sich auch der Name des Phänomens der Perseiden ab - nämlich dem Sternbild des Perseus.

Sternschnuppenschauer in Deutschland: Wie kann man die Perseiden am besten sehen?

Es braucht weder ein Teleskop noch andere technische Ausstattung um die Perseiden am Nachthimmel zu erblicken. Auch muss man kein Student der Astrophysik sein. Bei klarem Himmel kann jeder einen Blick nach oben werfen und staunen. Ein paar Tipps gibt es dennoch, die die Beobachtung der Perseiden perfekt werden lassen.

Tipps für Sternschnuppennächte Einen lichtarmen Ort zum Zusehen wählen Augen an die Dunkelheit gewöhnen Die Wetterprognose vorab überprüfen Passende Kleidung mitnehmen (besonders für kühle Nächte) Freie Sicht in Richtung des Sternschnuppenschauers (vorab über dessen Position informieren)

Man muss wirklich kein Liebhaber von Raumfahrt und ähnlichem sein, um durch einen Sternschnuppenschauer ins Staunen zu kommen. Wer in der Zeit der Perseiden gerade auf der Südhalbkugel im Urlaub ist, der muss nicht auf ein Spektakel wie dieses verzichten. Dieses Jahr gibt es ähnliche Schauspiele am Nachthimmel während der Orioniden oder der Draconiden.(mda)