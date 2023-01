Stewardessen wie „Zootiere“ behandelt? Betroffene berichten von skandalösem Bewerbungsverfahren

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Spanische Stewardess-Bewerberinnen berichten von einem Auswahlverfahren sondergleichen. Die Personaler sollen sogar auf illegale Methoden zurückgegriffen haben.

München – Abseits aller Romantik eines Jetset-Lifestyles kann die Arbeit als Steward oder Stewardess hochgradig anstrengend und sogar belastend sein, wie ein Flugbegleiter berichtete. Denn in dem Job kann man öfter mit Übergriffigkeiten und Beleidigungen seitens der Fluggäste konfrontiert werden. Dass solche Situationen bereits während des Bewerbungsverfahrens auftreten, konnten knapp 60 Flugbegleiter-Bewerberinnen in Spanien jedoch nicht ahnen.

Stewardessen wie „Zootiere“ behandelt: Skandal um Vorstellungsgespräche

Ausgangspunkt der Berichterstattung über die Vorfälle in einem Hotel am Madrider Flughafen ist die spanische Zeitung „El Diario“. In der 4-Sterne-Unterkunft führte das Rekrutierungsunternehmen Meccti im Auftrag der Fluglinie Kuwait Airways aus dem gleichnamigen Emirat Bewerbungsgespräche für Stellen als Flugbegleiter. Dass alle männlichen Bewerber laut t-online.de kurz nach der Ankunft wieder heimgeschickt wurden, sollte einen Vorgeschmack auf das weitere Auswahlverfahren geben.

Brillen, Muttermale oder „ein Körper wie eine Achterbahn“: Bewerbung ein erniedrigender Spießrutenlauf

Das Tagesgeschäft von Flugbegleitern besteht in der Kommunikation mit internationalen Passagieren und Kollegen. Daher können Sprachbarrieren zu echten Schwierigkeiten führen. Wie t-online.de sowie focus.de berichten, wurden daher zuerst die Englisch-Kenntnisse geprüft. Dabei solle jedoch weniger auf Aussprache und Satzbau geachtet worden sein, und mehr auf äußerliche „Makel“. „Sie haben Leute rausgeworfen, die super gut Englisch sprachen, aber 37 Jahre alt waren oder Tätowierungen hatten“, so eine der Betroffenen gegenüber der Zeitung „El Diario“.

Eine andere Bewerberin konnte laut focus.de sieben verschiedene Sprachen. Eine kleine Narbe über der Augenbraue habe demnach den Personalern von Meccti jedoch Grund genug gegeben, sie auszuschließen. Weitere Kandidatinnen berichteten von ähnlichen Fällen, bei denen entweder die Brille, Muttermale oder „ein Körper wie eine Achterbahn“ mit Beleidigungen und herablassenden Äußerungen kommentiert wurden.

Illegale Methoden beim Bewerbungsgespräch? „Das erste Mädchen kam weinend heraus“

Den Bewerberkreis mit Schikanen, Beleidigungen und Ausschlüssen deutlich dezimiert, sollen die Recruiter die übrigen Frauen einzeln in ein Zimmer gebeten haben. Demnach forderten sie die jungen Frauen auf, sich bis zur Unterwäsche auszuziehen. Aus der Zeitung „El Diario“ berichtete t-online von erniedrigenden und entblößenden Inspektionen der Betroffenen durch eine Personalerin von Meccti. „Das erste Mädchen kam weinend heraus. Ich konnte es kaum glauben“, so eine Teilnehmerin des Verfahrens. In Spanien seien solche Methoden per Gesetz verboten.

Dass solche Methoden auf dem Weg zur Wunsch-Karriere Flugbegleiter keine Regel sind, zeigt ein Lufthansa-Personaler mit einem Einblick in deren Auswahlverfahren. Um während eines Fluges einander vor Unannehmlichkeiten und übergriffigen Passagieren zu warnen, hat das Flugpersonal außerdem geheime Codes für bestimmte Typen von Fluggästen.