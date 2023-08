Quallen-Alarm auf Mallorca: „Viele weinende Kinder“ an beliebtem Badestrand

Von: Mark Stoffers

Teilen

Sommer, Sonne und Quallen auf Mallorca? An einem beliebten Strand auf der Ferieninsel nahm der Badespaß durch Quallenstiche ein abruptes Ende.

Cala Millor – Quallen-Alarm auf Mallorca: Am beliebten Badestrand von Cala Millor geht die Sorge um, dass eine Quallenplage auf die Balearen-Insel zusteuert. Bereits am vergangenen Freitag (5. August) haben Urlauber großem Schwärme ausgemacht. Tatsächlich eine ungewöhnliche Entwicklung, da sich die glitschigen Tiere nach Angaben der Mallorca Zeitung eher im Frühling und Herbst an der Küste tummeln.

Quallen-Alarm auf Mallorca: „Unschöne Begegnung“ an beliebtem Badestrand – „viele weinende Kinder“

Während an bestimmten Mallorca-Stränden ein strenges Badeverbot herrscht, berichteten zahlreiche Gäste von den unerwünschten Erfahrungen mit den Tieren in der lokalen Facebook-Gruppe „Calla Millor 2.0“ – unter anderem auch Kai B., der schreibt über das unfreiwillige Aufeinandertreffen mit einer Qualle: „Heute Nachmittag hatten wir leider eine unschöne Begegnung mit einer Feuerqualle.“

Bahnt sich an den Stränden von Mallorca eine Quallen-Plage an? Aktuell berichten zahlreiche Urlauber von schmerzvollen Zwischenfällen mit Feuerquallen. (Foto-Montage) © Imago/Foto-Montage

Während Urlauber mit dem teuren Italien und Touristen in Griechenland mit dem Strand-Wucher der „Sonnenschirm-Mafia“ zu kämpfen haben, teilt Ela W. ebenfalls ihr Erlebnis. In ihrer Familie seien der Opa und der Neffe betroffen gewesen. „Keine Panik, aber achtet bitte verstärkt auf eure kleinen Kinder. Eine Mama wusste gar nicht, was los ist, als ihr kleiner Junge plötzlich das Weinen anfing.“ Und Thorsten B. merkt im gleichen Thread an: „Viele weinende Kinder am Strand heute.“

Quallen-Alarm auf Mallorca: Mehrere Badegäste treffen wohl auf Feuerquallen

Bei den gesichteten Quallen vor Cala Millor liegt die Vermutung nahe, dass sich bei den unschönen Erfahrungen am beliebten Strand von Mallorca wohl um Exemplare der Licht- bzw. Feuerqualle (pelagia noctiluca) handelte. Diese sind nicht nur vor der Lieblingsinsel der Deutschen immer wieder anzutreffen, sondern die im Mittelmeer weitverbreitetste Art. Ein Kontakt mit ihr kann sehr schmerzhaft sein, der Stich auch Monate später noch als Abdruck auf der Haut zu sehen sein.

Kai B. war nach eigener Aussage in der Facebook-Gruppe nach seiner Begegnung mit der Qualle direkt in der Apotheke. Eine weitere Kundin vor ihm hatte scheinbar die gleiche schmerzhafte Erfahrung im Wasser vor dem beliebten Badestrand auf Mallorca gemacht. Vom Apotheker erfuhr der Mann jedenfalls, dass er wohl nicht der einzige war, der dieser einen Besuch wegen eines Quallen-Stichs abgestattet hatte.

Quallen-Stiche auf Mallorca: Grund für das verstärkte Auftreten der Tiere war wohl der Regen

„In der Apotheke sagte man uns heute Nachmittag, dass elf Personen diesbezüglich Medikamente verschrieben wurden“, heißt es weiter im Post von Kai B., während einer weiteren Userin zufolge wohl die Quallenflagge am beliebten Urlaubsstrand von Mallorca gehisst worden sein. Allerdings bemerkte sie ebenfalls, dass viele Urlauber gar nicht wüssten, was die Fahne bedeute.

Grund für das verstärkte Auftreten der Quallen soll der Regen, der tagsüber in Callor Millor niedergegangen war, nach Aussage des Apothekers gewesen sein, der Kai B. nach dem Quallenstich behandelte. Laut der Auskunft des Mannes sei das keine Seltenheit nach Niederschlägen.

Allerdings sind die Vorfälle eher untypisch im Sommer auf Mallorca, da die Quallen an den Stränden der Baleareninsel eher im Frühjahr oder im Herbst vorkämen. Seltenheitswert hatte zwei weitere wetterbedingte Vorfälle. Aufgrund eines Hagelsturms in Italien trieben Eisschollen durch eine Adria-Region, während bereits in der vergangenen Woche ein Hagelsturm für einen Wintereinbruch in Reutlingen sorgte.