U-Boot „Titan“ im Ozean verschollen – doch Milliardärs-Stiefsohn feiert auf Rock-Konzert

Von: Nadja Zinsmeister

Die Hoffnung, das verschollene U-Boot „Titan“ rechtzeitig zu finden, schwindet. Der Stiefsohn eines der betroffenen Crew-Mitglieder feiert unterdessen.

Boston/ San Diego – Die ganze Welt wartet aktuell gebannt Neuigkeiten rund um das U-Boot „Titan“, das im Nordantlantik verschwunden ist. Offenbar wurden Teile der verschwundenen „Titan“ auf dem Meeresboden entdeckt. Ob es sich bei den gefundenen Trümmern tatsächlich das Boot handelt, muss nun untersucht werden. Unterdessen soll der Stiefsohn des britischen Milliardärs Hamish Harding, der ebenfalls an der Abenteuer-Expedition zur Titanic teilgenommen hatte, auf ein Rockkonzert gegangen sein. Es hagelt Kritik.

U-Boot „Titan“ im Ozean verschollen – Milliardärs-Stiefsohn feiert derweil auf Rock-Konzert

Hamish Hardings Stiefsohn Brian Szasz sorgte für große Aufregung, als er am 20. Juni ein Foto von sich auf einem Rockkonzert auf Facebook veröffentlichte. Nachdem er in einem vorherigen Beitrag noch öffentlich um seinen Stiefvater und die gesamte Crew in dem U-Boot bangte und seine Gebete aussprach, folgte plötzlich ein Foto auf einem Konzert der Band „blink-182“.

Auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding (li.) ist an Bord der „Titan“. Sein Stiefsohn ist rechts zu sehen. © Collage: Action Aviation/AP/dpa // Facebook @Brian Szasz

Auf dem Foto steht er lächelnd in einem roten Shirt mit Totenkopf-Motiv vor einem Verkaufsstand, auf dem groß der Name der Band geschrieben ist. „Es mag vielleicht geschmacklos wirken, dass ich hier bin, aber meine Familie würde wollen, dass ich auf das Konzert von blink-182 gehe. Es ist meine Lieblingsband und hilft mir in schwierigen Zeiten!“, schrieb er dazu. Der Beitrag ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. Brian Szasz scheint das Foto nach den vielen Kritiken gelöscht zu haben.

Rettungskräfte suchen nach U-Boot „Titan“: Milliardärs-Stiefsohn flirtet mit OnlyFans-Model

Auf den ersten Fauxpas folgte schnell der Zweite. Da zahlreiche US-Medien den Konzertbesuch aufgegriffen und über die „geschmacklose“ Aktion des Stiefsohnes berichtet hatten, stand Szasz plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit. Schnell kam eine weitere Aktion des Milliardärs-Stiefsohns ans Licht. So ging er nicht nur auf ein Konzert, während Suchtrupps um das Überleben seines Stiefvaters kämpfen, sondern flirtete zudem mit einem OnlyFans-Model auf Twitter. Das Model namens Brea veröffentlichte ein freizügiges Foto und schrieb dazu „Kann ich mich auf deinen Schoß setzen?“ Neben zahlreichen Menschen kommentierte offenbar auch Szasz: „Ja, bitte!“

Ein bereits älterer Facebook-Beitrag des Stiefsohnes von einem anderen Konzert-Besuch:

Die Öffentlichkeit zeigte sich schockiert angesichts der Aktionen des Stiefsohnes von Milliardär Hamish Harding. Die Berichterstattung eskalierte derart, dass der Stiefsohn nun anscheinend das Bedürfnis verspürte, sich persönlich zu den Vorwürfen über seine geschmacklose Art zu äußern. Auf Instagram tauchte auf dem Profil eines „audioguy 182“ ein Statement auf. Der darauf zu sehende Mann sieht aus wie Szasz und gibt sich auch selbst als dieser bekannt.

Stiefsohn von vermisstem Milliardär in U-Boot „Titan“ äußert sich zu seinem Konzert-Besuch

„Hier sind die Fakten, glaubt es mir oder nicht“, beginnt der Stiefsohn sein Statement. „Ich kann nicht zum Ozean fliegen. Ich habe eine juristische Situation, die mich zwingt, hier zu bleiben. Ich habe keinen Reisepass. Ich saß gestern hier und habe zwei Stunden lang durchgehend die Nachrichten angeschaut.“ Er sei lediglich zu dem Konzert gegangen, um sich kurzzeitig von dem „Albtraum“ abzulenken. „Es war nicht so, als hätte ich super viel Spaß gehabt. Ich habe nicht total gefeiert oder hatte eine tolle Zeit, sondern wollte nur der Musik lauschen.“

Das „Titan“-Tauchboot des Unternehmens Oceangate Expeditions. © OceanGate Expeditions/AP/dpa

Anschließend äußerte er sich ebenfalls zu seinem Kommentar unter dem freizügigen Foto des OnlyFans-Models. „Das ist ein ständiges Hin und Her zwischen uns. Ich habe nur einen Kommentar auf ihrem Twitter hinterlassen, wie jeden Tag“, rechtfertigt sich der Milliards-Stiefsohn weiter. „Und die Medien flippen total aus. Sie hat mir sogar das Beste für mich und meine Familie gewünscht.“ Ob die Aktion geschmacklos ist, bleibt Ansichtssache. Szasz selbst scheint mit seinem Umgang der Situation zufrieden zu sein. (nz)