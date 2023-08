Harry-Potter-Herausgeberin stirbt bei tragischem Bootsunglück in Italien

Von: Johannes Welte

Teilen

Am Donnerstag kam die Herausgeberin der Harry-Potter-Bücher, Adrienne Vaughan, laut Euronews bei einem Bootsunfall an der Amalfiküste ums Leben.

Neapel – Adrienne Vaughan ist tot. Die Chefin des Bloomsbury-Verlags, der die Harry-Potter-Romane herausgibt, starb bei einem Bootsunglück in Italien. Laut Euronews war die 45-jährige Amerikanerin mit ihrem Mann und zwei Kindern im Alter von zwölf und acht Jahren im Urlaub.

Die Familie befand sich demnach an Bord eines mit Fahrer gemieteten Bootes. Das Boot stieß dem Bericht zufolge vor dem spektakulärem Fiordo di Furore aus noch ungeklärten Gründen mit der „Tortuga“ zusammen, einem 45 Meter langen Segelschiff, das man für Veranstaltungen mieten kann. Dort fand gerade eine Hochzeitsfeier statt.

Tragödie an der Amalfiküste: Die US-Herausgeberin der Harry-Potter-Romane starb bei einem Bootsunglück. © Screenshot/Facebook

Harry-Potter-Herausgeberin Adrienne Vaughan stirbt bei Boots-Unglück an Amalfiküste in Italien

Der Aufprall war sehr heftig und Vaughan wurde laut der Nachrichtenagentur Ansa ins Wasser geschleudert. Der Zeitung La Stampa zufolge geriet Vaughan zwischen die beiden Rümpfe und die sich bewegenden Propeller. Das habe tiefe Wunden an verschiedenen Körperstellen verursacht. Die Küstenwache holte die Verletzte mit einem Schnellboot und brachte sie an den Pier in Amalfi. Die Ärzte versuchten vor Ort, die Schwerverletzte wiederzubeleben. Doch die Verlegerin war bereits tot, als der Hubschrauber landete, der sie ins Krankenhaus fliegen sollte.

Vaughans Mann Mike erlitt eine Prellung an der Schulter und einige Wunden, heißt es weiter. Die Kinder - ein 12-jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Junge - blieben unverletzt. Der 30-jährige Kapitän des Motorbootes erlitt eine Verletzung am Arm. Ihm wurde Blut abgenommen, um es auf Alkohol oder Drogen zu untersuchen. Beide Boote wurden konfisziert. Der Bluttest verlief laut Ansa positiv. Auf welche Substanz, wird in dem Bericht allerdings nicht genannt.

Video zeigt Boots-Crash an der Amalfiküste: Hochzeitsgäste filmen das Unglück

Die Familie hatte sich laut La Stampa ein Sportboot gemietet, einen neun Meter langen Sorrentiner „Gozzo“ – klassischerweise ein Holzboot. Das Segelschiff war von einer Hochzeitsgesellschaft gemietet worden, laut La Stampa handelte es sich um deutsche und amerikanischen Gäste. Die Gesellschaft tanzte gerade ausgelassen, als sich das Unglück ereignete. Es kursiert ein Video in den sozialen Netzwerken, das offenbar einer der Hochzeitsgäste aufgenommen hat.

Die Hochzeitsgesellschaft tanzt gerade zum Song „Everybody“ der Backstreet Boys, als die Gäste einen Ruck spüren, der durch das Schiff geht. Sie eilen dann an die Reling und beugen sich über das Wasser: Man sieht erst Trümmer vorbeischwimmen, dann eine Person, die mit den Händen rudernd im Wasser schwimmt. Ob es sich dabei um Adrienne Vaughan handelt, ist unklar, aber naheliegend. Die Partygäste werfen der Person Rettungsringe zu. Zum Schluss sieht man ein beschädigtes Holzboot herantreiben. In einem zweiten Video sieht man auf dem Boot einen Erwachsenen und ein Kind, die hektisch agieren.

An den steilen Klippen der Amalfiküste ereignen sich immer wieder Unfälle. Im Juni ging etwa das Video einer Touristin um die Welt, die gegen eine Felswand knallt. Größere Aufmerksamkeit erregte das Bootsunglück auf dem Lago Maggiore, bei dem Geheimagenten starben.

Bloomsbury-Chefin Adrienne Vaughan ist tot: Über 500 Millionen Harry-Potter-Bücher wurden verkauft

Vaughan wurde im September 2021 Vorstandsvorsitzende von Bloomsbury USA, der US-Tochter des gleichnamigen Londoner Verlages, der die Harry Potter Bücher in Amerika verlegt. Die Harry-Potter-Bücher gehören zu den am meisten gedruckten Romanen der Welt. Mehr als 500 Millionen Exemplare wurden in 80 Sprachen gedruckt. Ebenfalls Millionen Zuschauer haben sich die Verfilmungen in Kino und TV angesehen.