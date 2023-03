Frau (19) in Bramsche getötet: Gegen Tatverdächtigen wurde schon 2020 wegen Stalking ermittelt

Auf einer Party wird plötzlich eine junge Frau vermisst. Partygäste entdecken die 19-Jährige schwer verletzt auf einer Wiese. Sie stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Schnell gibt es einen Verdacht.

Update vom 7. März, 20.06 Uhr: Der mutmaßliche Mörder der 19-Jährigen aus Bramsche soll bereits aktenkundig sein. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, wurde gegen den Tatverdächtigen in 2020 wegen Stalkings ermittelt. Das Verfahren wegen Nachstellung sei nach Abschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Bei der jungen Frau, der er 2020 nachgestellt haben soll, handele es sich nicht um die getötete 19-Jährige, sagte Retemeyer. Berichten zufolge sollen sich das Opfer und der Tatverdächtige vorab gekannt haben. „Wir wissen nicht, wann sie sich kennengelernt haben“, sagte ein Behördensprecher. Der derzeitige Stand der Ermittlung lege ein Sexualverbrechen nahe.

Eine 19-jährige Frau ist in Bramsche bei Osnabrück mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der Mann, der unter Tatverdacht steht und festgenommen wurde, wird der Haftrichterin vorgeführt. © Festim Beqiri/dpa

Todesfall in Bramsche: Getötete und Tatverdächtige sollen sich gekannt haben – bisher nicht bestätigt

Update vom 7. März, 11 Uhr: Viele Fragen sind nach der Gewalttat in Bramsche noch offen. Die 19-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück war am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt auf einer Wiese an der Schützenhalle in Bramsche-Pente gefunden worden. Im Krankenhaus konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Rund 150 Partygäste feierten in der Nacht von Samstag (4. März) auf Sonntag (5. März) einen 18. Geburtstag in der Schützenhalle. Gegen 1.30 Uhr fiel auf, dass die 19-Jährige fehlte. Freunde und andere Gäste suchten nach ihr. Um 2.40 Uhr fanden sie die junge Frau.

Schnell richtet sich der Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen, der auch auf der Party war. Der mutmaßliche Täter steht unter Mordverdacht und sitzt in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen werde ein Gutachten eingeholt, ob bei dem 20 Jahre alten mutmaßlichen Täter eine Reifeverzögerung vorliege, sagte Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Dienstag. Bei 18- bis 21-jährigen Heranwachsenden kann das Jugend- oder das Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden. Nur bei Erwachsenen sieht das Gesetz für Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Der Verdächtige ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft.

Opfer und Täter sollen sich gekannt haben. „Wir wissen nicht, wann sie sich kennengelernt haben“, sagte Retemeyer. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler auch von einem Sexualverbrechen aus.

Frau (19) in Bramsche getötet: Staatsanwaltschaft dementiert Beziehungsgerüchte – Obduktion abgeschlossen

Update vom 7. März, 9.38 Uhr: Ein 20-Jähriger sitzt seit Sonntag wegen Mordverdachts in U-Haft. Er soll für den gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen verantwortlich sein. Bisher schweigt der junge Mann zu den Vorwürfen.

Die beiden sollen sich gekannt haben, davon geht die Polizei und Staatsanwaltschaft nach bisherigen Ermittlungen aus. Eine längere Beziehung hatten die beiden laut Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, aber „definitiv nicht“, berichtet der NDR. Am Samstagabend waren die 19-Jährige und der 20-Jährige auf einer Party im Schützenhaus in Bramsche. Was ist an diesem Abend passiert? Um den genauen Ablauf zu rekonstruieren, sucht die Polizei weiter Zeugen. Unklar ist beispielsweise zunächst noch, wann die beiden die Party verlassen haben.

Ein vorläufiges Ergebnis der Obduktion liege bereits vor, teilte die Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. „Zu dessen Inhalt werden aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Informationen veröffentlicht“. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus.

Update vom 7. März, 7.09 Uhr: Die furchtbare Gewalttat in Bramsche (Niedersachsen) erschüttert. Die 31.000-Einwohner-Stadt befindet sich nach Angaben des Bürgermeisters Heiner Pahlmann (SPD) in einer Art „Schockstarre“. Die Menschen seien sprach- und fassungslos, berichtet der NDR.

Mord in Bramsche: Polizei ruft auf, sich nicht an Spekulationen im Netz zu beteiligen

Update vom 7. März, 6.50 Uhr: Noch laufen die Ermittlungen im Fall der in Bramsche getöteten 19-Jährigen. Die Mordkommission sucht immer noch nach Zeugen. Derweil warnen die Behörden vor einer Hetzjagd gegen den mutmaßlichen Täter, der immer noch in Untersuchungshaft sitzt. In dem Ort Bramsche kursiert bereits ein Name des Tatverdächtigen, doch auf Anfrage des NDR wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht dazu äußern.

„In den sozialen Netzwerken und Messengern gibt es eine Vielzahl von Gerüchten und Falschinformationen“, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Sie fordern die Bürger dazu auf, „sich an diesen Spekulationen und Hetzjagden nicht zu beteiligen“.

Tod einer 19-Jährigen in Bramsche – Polizei äußert sich zum Stand der Ermittlungen

Update vom 6. März, 20.43 Uhr: Im Fall der gewaltsam getöteten 19-Jährigen in Bramsche wird weiter ermittelt. Der Tatverdächtige, ein 20 Jahre alter Deutscher, äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Er sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft.

Die Ermittler wandten sich am Montag mit einem Aufruf insbesondere an die Partygäste, die noch nicht vernommen wurden. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise etwa zu den Geschehnissen unmittelbar vor der Tat im Außenbereich geben können. Auch zu dem Tatverdächtigen suchen die Ermittler nach Hinweisen: „Wer kann Hinweise zum Verlassen des Tatorts / der Veranstaltung durch den Verdächtigen geben“, fragten die Beamten in dem Aufruf. Erste Befragungen in der Nacht zum Sonntag hatten zu dem Tatverdächtigen geführt, der schließlich in seiner Wohnung festgenommen wurde.

Die 19-Jährige gehörte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ebenso wie der ein Jahr ältere Verdächtige zu den Besuchern der größeren Party in einem Schützenhaus. Eine Obduktion des Leichnams erfolgte laut der Staatsanwaltschaft bereits am Sonntag. Das Ergebnis solle aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt gegeben werden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus.

19-Jährige bei Schützenhaus-Party vergewaltigt und getötet

Update vom 6. März, 11.46 Uhr: Eine Geburtstagsparty in einem Schützenhaus in Bramsche endete mit einem furchtbaren Verbrechen. Was sich genau in der Nacht von Samstag auf Sonntag abspielte, versucht die Polizei zu ermitteln. Eine 19-Jährige ist am Rande der Feier Opfer einer Gewalttat geworden. Gegen 1.30 Uhr war die junge Frau vermisst worden, so die Polizei. Freunde und andere Gäste hätten dann gemeinsam nach der 19-Jährigen gesucht. Eine Stunde später (2.40 Uhr) wurde sie schwerverletzt auf einer Wiese – einem angrenzenden Fußballplatz – gefunden. Rettungskräfte hätten sofort mit der Reanimation begonnen. Im Schockraum des Krankenhauses konnte, laut Polizei, jedoch nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden.

Etwa 150 Gäste waren auf der Feier in der Schützenhalle im Ortsteil Bramsche-Pente. Nach den ersten Ermittlungen stand ein 20-jähriger Partygast schnell unter Verdacht. Der Deutsche sitzt in Untersuchungshaft. Es soll sich um einen Fußballtorwart eines niedersächsischen Amateurklubs handeln, berichtet RTL. Opfer und der mutmaßliche Täter sollen sich gekannt haben.

„Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben“, sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer am Montag. In welchem Verhältnis genau die beiden zueinander standen, sei Teil der Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag in seiner Wohnung festgenommen. Der 20-Jährige sei nicht betrunken gewesen, sagte Staatsanwalts-Sprecher Alexander Retemeyer, wie kreiszeitung.de berichtet.

Schützenhaus-Mord in Bramsche: 19-Jährige auf Party getötet – Polizei nimmt Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest

Update vom 6. März, 8.42 Uhr: Eine 19-Jährige ist am Rande einer Geburtstagsfeier in einem Schützenhaus in Bramsche (Niedersachsen) gewaltsam um Leben gekommen. Ein 20-Jähriger sitzt seit Sonntag in U-Haft. Der Deutsche soll auch auf der Party gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdacht. Auch der Vorwurf der Vergewaltigung steht im Raum. Die Nachrichtenagentur dpa veröffentlichte ein Foto des mutmaßlichen Täters, als er zum Haftrichter vorgeführt wurde. Über dem Kopf hatte der 20-Jährige eine blaue Decke, an den Füßen weiße Schlappen. Der junge Mann sei nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Er schweigt demnach zu den Vorwürfen. Der Tatverdächtige wurde am Sonntagmorgen in seiner Wohnung festgenommen. Die Ermittlungen dauerten an.

Junge Frau am Rande einer Party getötet: Opfer und mutmaßlicher Tatverdächtiger kannten sich

Update vom 6. März, 7.25 Uhr: Der mutmaßliche Täter und das 19-jährige Opfer sollen sich offenbar gekannt haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll es sich um einen Torwart eines Fußballvereins handeln. Dieser galt als netter Junger von nebenan und engagierte sich bei den Pfadfindern. Mehrere Gäste sollen offenbar Hinweise auf den Tatverdächtigen gegeben haben. Der 20-Jährige habe sich auffällig verhalten, heißt es weiter.

Schützenhaus-Mord in Bramsche: 150 Partygäste müssen vernommen werden

Update vom 6. März, 5.25 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier im niedersächsischen Bramsche geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück von langwierigen Ermittlungen aus. „Dieser Fall dürfte uns noch lange beschäftigen“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auch mit Blick auf die rund 150 Gäste der Party in einer Schützenhalle in der Nacht zum Sonntag.

Noch am Nachmittag hatte eine Haftrichterin Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 20-Jährigen erlassen. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus.

Mord in Bramsche: 19-Jährige getötet – Tatverdächtiger in U-Haft

Update vom 5. März, 18.09 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier in Bramsche ist Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 20 Jahre alten Verdächtigen erlassen worden. Der 20-Jährige sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Sonntag (5. März) mit. Der Tatverdächtige schweige zu den Vorwürfen, hieß es. Über die Entscheidung der Haftrichterin hatte zuvor schon RTL berichtet.

Am Vormittag hatten Staatsanwaltschaft und Polizei darüber informiert, dass eine 19-Jährige im Bramscher Ortsteil Pente mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden sei. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Erste Befragungen in der Nacht ergaben laut Staatsanwaltschaft Hinweise auf den 20-Jährigen, der in seiner Wohnung festgenommen wurde.

Die Obduktion der Leiche begann laut den Ermittlern noch am Sonntag. Mit einem Ergebnis werde aber kurzfristig nicht gerechnet. Weitere Details zu Todesumständen des Opfers wollte die Staatsanwaltschaft mit dem Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht nennen. Details etwa zu möglichen Beziehungen gaben die Ermittler ebenfalls nicht bekannt.

Schützenhaus-Mord in Bramsche: 19-Jährige stirbt - Polizei mit erstem Statement zum Tatverdächtigen

Erstmeldung vom 5. März: Bramsche – Eine 19-jährige Frau ist in Bramsche bei Osnabrück mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ermittelt werde auch wegen Verdachts auf ein Sexualdelikt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück am Sonntag mit.

Unter Tatverdacht steht ein 20-Jähriger, der festgenommen wurde. Bei dem Deutschen handele es sich um einen Teilnehmer einer Geburtstagsfeier, bei der das Opfer zuvor zu Gast gewesen sei.

19-jährige Frau wird schwer verletzt aufgefunden: Reanimationsversuche vergeblich

Den Angaben zufolge wurde die 19-Jährige auf der Party gegen 1.30 Uhr vermisst. Nach einer gemeinsamen Suche anderer Gäste sei sie schwer verletzt auf einer Wiese im Ortsteil Pente gefunden worden. Trotz der Reanimationsversuche durch Rettungskräfte habe im Krankenhaus nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden können.

„Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden“, sagte Staatsanwalt Alexander Retemeyer. Erste Befragungen in der Nacht hatten ihm zufolge Hinweise auf den Mann ergeben. Er habe sich zunächst nicht zu dem Geschehen geäußert und solle im Verlauf des Tages einer Haftrichterin vorgeführt werden, sagte Retemeyer.

Die Obduktion der Leiche habe bereits begonnen, mit einem Ergebnis werde aber kurzfristig nicht gerechnet. Weitere Details zu Todesumständen der Frau wollte die Staatsanwaltschaft mit dem Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht nennen.

Einsatzkräfte sperren den Bereich um das Schützenhaus in Bramsche bei Osnabrück weiträumig ab. © Heinz-Jürgen Reiss/Nord-West-Media TV /dpa

19-Jährige stirbt nach Party in Bramsche: 150 Gäste festgehalten

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei noch in der Nacht etwa 150 Gäste an einer Schützenhalle festgehalten, um Personalien aufzunehmen und erste Befragungen durchzuführen. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr unterstützen dabei. Auf dem Gelände des Schützenvereins wurde laut Staatsanwaltschaft ein 18. Geburtstag gefeiert. Für die Gäste waren Retemeyer zufolge diverse Notfallseelsorger vor Ort.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde Bramsche in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen. (dpa)