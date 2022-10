Er soll bereits fünf Männer getötet haben: Polizei sucht mutmaßlichen Serienmörder in den USA

Von: Nadja Zinsmeister

In der US-Stadt Stockton sucht die Polizei einen Serienmörder. (Symbolfoto) © IMAGO/Pavel Koubek/TT

In den USA sucht die Polizei aktuell einen Serienmörder. Darauf lassen fünf Morde schließen, die in gleicher Weise und in derselben Stadt begannen wurden.

Stockton - Im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Polizei aktuell auf der Suche nach einem möglichen Serienmörder. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Täter in den letzten fünf Monaten insgesamt fünf Menschen in der Stadt Stockton erschossen hat. Alle Morde geschahen demnach auf gleiche Weise, Raubfälle konnte die Polizei jeweils ausschließen.

Kalifornien: Polizei sucht Serienmörder - Fünf Morde in Verbindung gebracht

Wie der Focus unter Berufung auf die Polizei in Stockton berichtet, wurden alle Opfer in der US-Stadt nachts im Dunkeln erschossen, dabei handelte es sich bei allen fünf um Männer. Das Motiv für die Tat sei bislang jedoch noch nicht klar. So habe es weder Anzeichen für zusätzliche Gewalteinwirkungen, noch für einen Diebstahl gegeben. Da die Opfer bisherigen Informationen zufolge nicht in Kontakt miteinander standen, könne man ein Drogendelikt ebenfalls ausschließen. Die Männer wurden nachts erschossen, dabei jedoch weder beraubt noch waren sie in Drogengeschäfte verwickelt. Das stellt die Beamten in Stockton vor ein großes Rätsel.

Den Verdacht, dass die Taten miteinander zusammenhängen könnten, hätten Focus zufolge verschiedene Hinweise sowie ein Foto des Verdächtigen ergeben. So sollen Kameras den Täter nahe der Tatorte aufgenommen haben. Man könne dabei noch nicht gänzlich ausschließen, dass es sich möglicherweise um eine Gruppe von mehreren Tätern handelt. Nun hofft die Polizei auf Hinweise, die helfen, den bzw. die Schuldigen zu fassen. Die Behörden setzten dafür eine Belohnung in der Höhe von 125.000 US-Dollar aus.

