Deutscher Klima-Kleber in Auslandshaft: „Er wird vielleicht nie wieder nach Hause kommen“

Von: Victoria Krumbeck

Ein deutscher Klimaaktivist sitzt in England im Gefängnis. Im Namen der Gruppe „Just Stop Oil“ band er sich an einer Brücke fest. Ihm droht die Abschiebung.

London – Weil er sich in London an einer Brücke festband, sitzt der deutsche Staatsbürger Marcus Decker aus Sachsen mit einem weiteren Klimaaktivisten im Gefängnis. Im April 2023 verurteilte ein britisches Gericht den 34-Jährigen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Der andere Aktivist wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Decker droht zusätzlich die Abschiebung nach Deutschland. Die Klimagruppe und Deckers Freunde kämpfen nun gegen die drohende Abschiebung.

„Marcus ist schon seit sieben Monaten von uns getrennt und er wird vielleicht nie wieder nach Hause kommen“, schreibt seine Freundin in einer Petition. Sie sagt: „Das ist das Schlimmste, was uns bislang passiert ist. Es ist so sinnlos und unnötig. Meine Kinder und ich haben es geschafft, uns mit der Haftstrafe abzufinden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die Behörden versuchen, unsere Familie auseinanderzureißen.“

Deutscher Klimaaktivist im britischen Gefängnis – Abschiebung droht

Zwei Mitglieder der Klimagruppe „Just Stop Oil“ (dem britischen Pendant zur „Letzten Generation“) kletterten am 17. Oktober 2022 auf die Queen-Elizabeth-II-Brücke und verharrten dort 36 Stunden, wie die Gruppe auf ihrer Homepage berichtete. Durch die Aktion musste der Verkehr über die Brücke eingestellt und für über 41 Stunden gesperrt werden. Ziel der Aktion war, die Regierung dazu aufzufordern, alle neuen Öl- und Gaslizenzen sowie Genehmigungen zu stoppen. Bis zu ihrer Verurteilung saßen beide Männer in Untersuchungshaft.

Der deutsche Klimaaktivist Marcus Decker der Gruppe „Just Stop Oil“ hing sich an die Queen-Elizabeth-II-Brücke. © Just Stop Oil

Das Urteil für Decker und den anderen Aktivisten fiel am 21. April 2023, wie „Just Stop Oil“ in einer Pressemeldung verkündetet. Decker, der über eine Aufenthaltserlaubnis für Großbritannien verfügt, sitzt seitdem im Gefängnis. Wie die Klimagruppe Ende Mai verkündetet, droht ihm nun auch seine Abschiebung. „Ich bin am Boden zerstört und sehr traurig. Als Konsequenz meiner Taten habe ich eine Gefängnisstrafe akzeptiert, aber meine Familie, mein Zuhause, meine Gemeinschaft und das Wahlland, das ich liebgewonnen habe, zu verlieren, fühlt sich wie eine doppelte Strafe an“, sagte Decker im Gefängnis.

Deutschem Klimaaktivisten droht Abschiebung: „Hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich nie wieder nach Hause komme“

Seine Partnerin und die Klimagruppe kämpfen mit Protesten, Spendenaktionen und der Petitionen „Free Marcus and Morgan“ für die Freilassung der Klimaaktivisten. Decker befürchtet nach seiner Haft das Schlimmste: „Jetzt besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich nie wieder zu ihr und meiner Familie nach Hause komme.“ Auf change.org hat eine andere Petition gegen die Abschiebung von Decker über 93.000 Unterschriften erreicht (stand 24. Juli). Hunderte Menschen nahmen an einer Demonstration am 24. Juni gegen die Abschiebung teil, wie The Guardian berichtete.

Das Innenministerium, das für die Abschiebung verantwortlich ist, äußerte sich jedoch klar. „Ausländische Staatsangehörige, die hier im Vereinigten Königreich Verbrechen begehen, werden mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert, einschließlich der Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt für diejenigen, die dazu berechtigt sind“, zitierte der Guardian einen Sprecher des Ministeriums. Die Gruppe erklärte Berufung gegen die Haftstrafe einzulegen. Die Verhandlung vor dem Berufungsgericht wird voraussichtlich erst im Januar 2024 stattfinden.

Auch in Deutschland wurden bereits Klimaaktivisten zu Haftstrafen verurteilt. Das Amtsgericht Heilbronn verhängte gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ mehrmonatige Haftstrafen. (vk)