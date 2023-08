Atemstillstand droht: Gift-Fisch gefährdet Sommerurlauber an Adria-Stränden

Von: Martina Lippl

Er ist hübsch, aber hochgiftig: Der Rotfeuerfisch. Die Spezies breitet sich an der Adriaküste aus. Bei Meeresbiologen schrillen die Alarmglocken.

Rom – Urlauber am Mittelmeer aufgepasst! In Italien und Kroatien warnen Experten vor einem für Menschen lebensbedrohlichen Raubfisch. Der Rotfeuerfisch, eigentlich im Indischen Ozean zu Hause, taucht immer häufiger an der Adria auf. Seine stachligen Rückenflossen enthalten ein starkes Gift. Beim Mensch kann es unter anderem Schmerzen, Erbrechen und sogar Atemstillstand auslösen.

Atemstillstand droht: Tödlicher Gift-Fisch gefährdet Sommerurlauber an Adria-Stränden

Der Rotfeuerfisch (Pterois volitans) ist auffällig Braun- und Rot, die von kontrastreichen Streifen unterbrochen werden. Dazu umgeben lange Flossenstrahlen seinen Körper, der bis zu 40 Zentimeter groß werden kann. Im Aquarien ist der Raubfisch mit seinem bizarren Aussehen nur für erfahrene Personen geeignet, ist auf verschiedenen einschlägigen Webseiten zu lesen.

Symptome: So giftig ist der Rotfeuerfisch (Pterois volitans)

Denn sein Gift enthält „enthält Komponenten, die heftigste Schmerzen und örtliche Gewebszerstörung hervorrufen können“, heißt es auf der Webseite der Informationszentrale gegen Vergiftungen der Uni-Klinik Bonn. Bei Aquarienbesitzern können demnach durch unvorsichtiges Hantieren im Wasser an betroffenen Extremitäten durch das Gift des Rotfeuerfisches folgende Symptome auftreten:

Taubheitsgefühl

Schwellung

Rötung und Blasenbildung

Allgemeine Symptome wie Übelkeit und Erbrechen

Infektionen der Wunde durch verbleibenden Stachel und dadurch Wundheilungsstörung

in seltenen Fällen Atemstillstand

Quelle: gizbonn.de

Rotfeuerfisch: Gibt es Gegengift? Darum raten Experten zu sehr heißem Wasser

Bei Kontakt mit einem Rotfeuerfisch sollte sofort ärztliche Hilfe herangezogen werden, empfiehlt die Giftzentrale Bonn. Die Wunde sollte von Stacheln oder Geweberesten sofort befreit und desinfiziert werden.

Die Träger des Gifts sind hitzeempfindliche Eiweiße. Deswegen sollte das betroffene Körperteil für mindestens 30 Minuten in „tolerierbar heißes Wasser“ (zirka 45 Grad Celsius) eingetaucht werden.

Rotfeuerfisch an der Adria: Raubfisch mit giftigen Stacheln nicht nur für Menschen ein großes Problem

Wer Urlaub an der Adria macht, denkt wahrscheinlich eher daran, Quallen zu sichten als einen hochgiftigen Rotfeuerfisch. Doch die Wahrscheinlichkeit steigt von Jahr zu Jahr, warnen Experten. Aber nicht nur für den Menschen ist der Fisch lebensgefährlich, sondern auch für das gesamte Ökosystem.

Das Problem: Der Rotfeuerfisch hat im Mittelmeer, im Gegensatz zum Indischen Ozean, kaum Fressfeinde. Der Raubfisch kann sich ungestört ausbreiten und Jagd auf Krustentiere und kleiner Fische machen. Der Invasor wanderte offenbar über den Suezkanal ins Mittelmeer ein, ist im National Geographic zu erfahren. 1992 wurde das erste Exemplar vor Israel entdeckt, 2016 erstmals im Südosten Siziliens, 2019 an der Adria. Inzwischen dringt die Spezies weiter nach Westen und Norden vor.

Rotfeuerfisch im Mittelmeer: Italien, Kroatien, Griechenland und auch Türkei betroffen

Für das Ökosystem sind die Folgen drastisch. Der Bestand der Beutefische verringerte sich in den letzten Jahren, laut der Umweltschutzorganisation WWF. Der Rotfeuerfisch richtet einen enormen Schaden an, denn er hat einen großen Appetit. Sein Magen kann sich dem WWF zufolge bis zum 30-fachen seines ursprünglichen Volumens ausdehnen.

„Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt zeigen, wie viel Schaden er anrichten kann: Auf den Bahamas wurde ein 40-prozentiger Anstieg des Rotfeuerfischbestands zwischen 2004 und 2010 mit einem 65-prozentigen Rückgang seiner Beutetierarten in Verbindung gebracht“, berichtet der WWF.

Fischer in Italien, der Türkei, Griechenland und Zypern machen bereits gezielt Jagd auf den Rotfeuerfisch. Denn der Rotfeuerfisch ist ein beliebter Speisefisch. Das scheint auch für den „Killer der Meere“ – der invasiven Blaukrabbe an der Küste Italiens die Lösung zu sein. (ml)