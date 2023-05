Sogar Inkasso-Brief droht: Diese Maut-Fehler sollten Sie in Italien vermeiden

Von: Patrick Mayer

Südtirol, Gardasee, Toskana: Es lockt der Italien-Urlaub. Wer die Brennerautobahn in Richtung Süden fährt, sollte an den Mautstationen aber aufpassen.

Trient/Affi - Autofahrer auf dem Weg in den Urlaub in Italien kennen das: Von weitem sind schon die Ampelanlagen und kurzen Staus vor den Mautanlagen zu erkennen.

Italien-Reise: Urlauber müssen an Mautstationen Gebühren zahlen

Bekannte Mautstationen sind jene bei Sterzing in Südtirol. Jeder deutsche Italien-Urlauber, der auf der Brennerautobahn reist, muss hier durch. Oder die Mautstation beim mächtigen Kreisverkehr von Affi, wenn tausende vornehmlich bayerische oder baden-württembergische Kennzeichen in Richtung Gardasee abbiegen - der schon wieder unter Wassermangel leidet.

Ob in Richtung Ligurien und Portofino, in Richtung Amalfi-Küste und Positano, oder etwa mit dem Ziel Toskana: Autofahrer sollten laut Fachportal efahrer.com an den vielen Mautstation in Italien drei möglich Fehlerquellen berücksichtigen. Ansonsten könnte es im Nachhinein teuer werden.

Bekannt bei deutschen Urlaubern: die Mautstation bei Sterzing im italienischen Südtirol. © IMAGO/Ulrich Wagner

Urlaub in Italien: Drei mögliche Fehler an Mautstationen

Aufpassen, ob Kartenzahlung auf dem Beleg bestätigt wurde: Laut efahrer.com kann es vorkommen, dass die Kartenzahlung an einer Mautstation abgebrochen wird, ohne dass es die Fahrerin oder der Fahrer bemerkt. Man sollte deshalb immer darauf achten, dass auf dem ausgedruckten Beleg nicht „mancato pagamento“ steht, auf Deutsch: nicht bezahlt! Dann soll die Quittung laut efahrer.com auf keinen Fall weggeworfen werden. Sie wird später benötigt, um die Maut nachzubezahlen.

An den auffällig gelb gekennzeichneten Telepass-Spuren kann man nur mit einem passenden Bordgerät die Maut bezahlen, zum Beispiel mit der Bip&Go-Box. Laut dem Ratgeber öffne sich die Schranke aber auch dann, wenn nicht gezahlt wurde. Die Maut muss nachbezahlt werden, weil Autobahnbetreiber das technisch nachvollziehen können. Sich über Mautsysteme der Autobahnabschnitte informieren: In Italien gibt es laut efahrer.com drei Streckenabschnitte auf den Autobahnen ohne feste Mautstationen. Stattdessen werde nur das Kennzeichen erfasst - so sollen etwa in Metropolregionen (noch mehr) Staus verhindert werden. Autofahrer müssen die Maut aber nachzahlen - und zwar zeitnahe. Entweder man fährt dafür zu einer Servicestation von „Punto Blu“ an einer Autobahnraststätte. Oder der Betrag wird innerhalb von 15 Tagen überwiesen. Informationen dazu gibt es auf autostrade.it. Vorsicht: Wer nicht zahlt, bekommt Post von einem Inkassounternehmen.

