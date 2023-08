Krebserregende Stoffe entdeckt: Beliebter Ferienort macht Parkplatz direkt am Strand langfristig dicht

Von: Mirjam Ratmann

Auf einem Parkplatz im holländischen Ferienort Zandvoort ist Asbest gefunden worden. Untersuchungen sollen klären, wie lange der Parkplatz nun gesperrt bleibt.

Köln – Ein paar Tage Urlaub an der holländischen Küste: Für Menschen in NRW bieten sich da zahlreiche Möglichkeiten für einen Kurztrip in die Niederlande an, unter anderem der beliebte Ort Zandvoort in Nord-Holland, nur knapp 50 Minuten von Amsterdam entfernt, und damit auch eine Ausweichmöglichkeit abseits der vollen Großstadt.

Nun ist dort auf einem zentralen Parkplatz, nur wenige Minuten zu Fuß von den Dünen und vom Meer entfernt, Asbest gefunden worden. Auch Schwermetalle wie Barium und Zink sollen entdeckt worden sein, wie das niederländische Nachrichtenportal NH Niewus berichtet. Ein angrenzender Fußballplatz soll hingegen nicht betroffen sein.

Parkplatz in Zandvoort wohl auch für Formel-1-Rennen gesperrt

Obwohl laut Untersuchungen keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe, ist der Parkplatz in Zandvoort nun bereits seit dem 11. Juli mit Absperrgittern abgeriegelt. Nach Angaben von NH Nieuws solle die Absperrung so lange bestehen bleiben, bis die Kontaminierung endgültig aus dem Boden entfernt worden sei. Derzeit prüfe die Gemeinde, wie das am besten gelingen könnte.

Ort Zandvoort Entfernung von Köln 3 Stunden 30 Minuten Entfernung von Düsseldorf 3 Stunden Entfernung von Duisburg 2 Stunden 50 Minuten

So wird der Parkplatz wohl auch während des Formel-1-Rennens „Großer Preises der Niederlande“ vom 25. bis 27. August gesperrt bleiben. Gerade in der Sommersaison, in der viele Besuchende, auch aus NRW, nach Zandvoort kommen, müssen sich diese nun mit einem eingeschränkten Parkangebot zufriedengeben.

Der Küstenort Zandvoort ► Zandvoort ist eine Küstenstadt in den Niederlanden, die vor allem für ihre Strände und ihre historische Rennstrecke bekannt ist. ► Die Stadt liegt in der Provinz Nordholland und ist nur etwa 30 Kilometer von Amsterdam entfernt, was sie ebenfalls zu einem beliebten Reiseziel für Einheimische und Touristen macht. ► Die Umgebung von Zandvoort bietet auch einige schöne Naturschutzgebiete, darunter die Dünen von Zuid-Kennemerland. Diese Dünengebiete sind ideal zum Wandern und Radfahren geeignet und beherbergen eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten. ► In Zandvoort liegt zudem die Rennstrecke Circuit Zandvoort, auf der viele bedeutende Motorsportveranstaltungen stattfinden, darunter die Formel-1-Rennen. Die Strecke wurde 1948 entworfen und ist bekannt für ihre kurvenreichen Abschnitte und die Nähe zum Meer, was sie zu einer der herausforderndsten und malerischsten Rennstrecken der Welt macht.

Dabei hatte Zandvoort noch vor kurzem ein „Sommerexperiment“ verkündet, um die lokal ansässige Gastronomie zu stärken und damit wohl auch Touristinnen und Touristen anzulocken.

Auf Gelände in Zandvoort befand sich einst eine Mülldeponie

Auf dem Parkplatz-Gelände, auf dem die Stoffe gefunden wurden, befand sich nach Angaben von NH Nieuws einst eine Mülldeponie, auf der Hausmüll verbrannt wurde. Dazu passt, dass neben Asbest und Schwermetallen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffen im Boden gefunden wurden: Diese werden beispielsweise beim Befeuern von Holzöfen und beim Verbrennen von Lebensmitteln freigesetzt.

Asbest ist krebserregend und daher verboten

Nach Angaben des Umweltbundesamts ist Asbest deswegen so gefährlich, weil es sich dabei um einen eindeutig krebserregenden ⁠Stoff handelt⁠. Die eingeatmeten Fasern von Asbest könnten langfristig in der Lunge verbleiben und das Gewebe reizen.

Asbest wurde in Deutschland lange als Baustoff eingesetzt, vor allem in den 1930er bis 1980er Jahren. Nach Angaben des Bundesumweltamtes betrug der Asbestverbrauch in den Jahren 1950 bis 1985 etwa 4,4 Millionen Tonnen. So sind in den vergangenen Jahrzehnten viele Gebäude mit Baustoffen errichtet worden, die Asbest enthalten.

Seit dem 31. Oktober 1993 sind in Deutschland die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Asbest und asbesthaltigen Produkten verboten. In der gesamten EU gilt das Asbest-Verbot seit 2005. (mira)