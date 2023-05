Mann versucht, Zehnjährigen vor Zug zu stoßen – Passant wird zum Helden

Von: Yannick Hanke

Am Bahnhof Zürich-Hardbrücke soll ein Mann versucht haben, einen Zehnjährigen vor einen einfahrenden Zug zu schubsen. © Andreas Haas/imago/Symbolbild

Ein Zürich soll ein Mann versucht haben, einen Zehnjährigen vor einen fahrenden Zug zu schubsen. Noch rechtzeitig vor dem Sturz aufs Gleis fing ein Passant den Jungen auf.

Frankfurt – Am Bahnhof Zürich-Hardbrücke (Schweiz) soll ein Mann versucht haben, einen Zehnjährigen vor einen einfahrenden Zug zu schubsen. Wie die Polizei und die Stadt Zürich am Dienstag, 30. Mai 2023, mitteilten, konnte ein Passant den Jungen aber noch rechtzeitig vor dem Sturz aufs Gleis auffangen.

Zehnjähriger beinahe vor einfahrenden Zug in Zürich gestoßen – Passant kann Jungen retten

Spielende Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren sollen laut ersten Erkenntnissen mit dem Verdächtigen in einer Unterführung in Streit geraten sein. Infolgedessen soll der Mann einen Zwölfjährigen zu Boden gestoßen haben. Der Junge hätte sich Schürfwunden zugezogen. Warum der Streit überhaupt ausbrach, war zunächst unklar.

Laut der Polizei gingen die Kinder daraufhin in den Bahnhof, wo sie erneut auf den Mann trafen. Der 42-Jährige soll den Zehnjährigen dann auf einem Bahnsteig gepackt und Richtung Gleis gestoßen haben, auf dem sich ein Zug näherte. Ein Passant hätte den Jungen den Angaben zufolge im letzten Moment retten können. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten. Kurze Zeit später stellte er sich. Er wurde durch die Polizei festgenommen.

Nicht nur in Millionenstädten gelten Bahnhöfe gefährliche Orte. Eine Statistik der deutschen Bundespolizei zeigt, dass Gewaltdelikte überproportional häufig an Bahnhöfen und in Zügen geschehen. In Regensburg verletzten Steinewerfer beispielsweise einen Mann schwer, der fiel ins Gleis. (han/dpa)