Stromboli-Ausbruch verursacht Flutwelle in Süditalien – Behörden erhöhen Alarmstufe

Von: Kathrin Reikowski

Der Stromboli südlich von Sizilien ist aktiv: Nach einem Seebeben ergossen sich am Sonntag Asche und Lava ins Meer. Am Montag gilt erhöhte Warnstufe.

München – Der Stromboli südlich von Sizilien ist aktiv: Seit einem Seebeben am Sonntag spuckt der Vulkan Lava und Asche, die sich ins Meer ergießen. Eine dicke Rauchsäule über dem Stromboli – das sei „das Symbol eines Wintersonntags“, meint RAI, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Italien. Es war an eben jenem Wintersonntag auf der Insel Stromboli, an dem zu einem Seebeben ein Vulkanausbruch und eine Flutwelle kamen. Am Abend erhöhten die Behörden die Alarmstufe von Gelb auf Orange. Der italienische Zivilschutz habe damit den zweithöchsten Alarm ausgegeben.

Wie RAI weiter berichtet, wurden gegen 15 Uhr mehrere Explosionen registriert. Sie führten dazu, dass Teile des Kraterrands einstürzten. Teile des Kraterrands landeten im Meer, weil die Vulkanhänge steil zum Meer hin abfallen. Und dort, die zum Einsturz eines Teils des Kraterrands führten; Gesteinsmaterial, das, sobald es im Wasser landete, eine etwa anderthalb Meter hohe Welle aufwirbelte und die Alarmsirenen auslöste.

Nach Stromboli-Ausbruch Alarmsirenen auf der Insel – Flutwelle drohte

Zuvor hatte sich südlich von Stromboli im Mittelmeer ein Seebeben der Stärke 4,6 ereignet, wie das Nationale Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Der Zivilschutz warnte nach dem Vulkanausbruch vor einer 1,5 Meter hohen Welle, und die Behörden auf der Insel machten die Bevölkerung mit Alarmsirenen darauf aufmerksam.

Doch es blieb beim Alarm: Wie der Leiter des Zivilschutzes mitteilte, wurden keine oder nur leichte Schäden verursacht. Verletzte gab es keine.

Stromboli bricht regelmäßig aus – Alarmstufe warnt Bevölkerung

Der mehr als 920 Meter hohe Stromboli ist ein sehr aktiver Vulkan und bricht regelmäßig aus. Viele Touristen fahren jedes Jahr vom Festland oder von Sizilien über das Meer zum Stromboli, um sich das nicht ganz ungefährliche Naturspektakel anzusehen.

Mit der Warnstufe Orange haben die Behörden die Möglichkeit, die Vulkanaktivitäten genauer zu überwachen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich zu informieren und den Anweisungen des örtlichen Zivilschutzes auf der Vulkaninsel zu folgen. (dpa/kat)