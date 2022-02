Verblüffende Studie: Strumpfhosen schützen effektiv vor Corona-Infektionen

Nur um bei der Wahrheit zu bleiben. Die haben den grünen Pass weitestgehend abgeschafft, da sie die Omikronwelle hinter sich haben. Die 4. Impfung schützt die Gefährdeten vor einer möglichen neuen Welle im Herbst. Und zum Thema Masken: selbst Herr Streeck ist vom Schutz durch die Masken überzeugt. Das will etwas heißen. Zudem hätte ich mir schon längst Covid eingefangen, ohne Masken im Beruf. Habe ich aber nicht, wegen der Masken. Naturimpfungen und Genesenenstatus halten ja auch nicht, was den Impfgegnern versprochen wurde. Sonst gäbe es ja nicht so zahlreiche Reinfektionen und Long Covid in dieser Gruppe.