US-Studentin macht sich Italiener zum Feind: „Was redest du da eigentlich?“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Florenz, die Stadt, in der Stacia Datskovska ihr Auslandssemester absolvierte. © sborisov/imago

Eine US-amerikanische Studentin lästert über ihr Auslandssemester in Florenz. Damit erntet sie heftige Kritik im Netz. Wie viel Meckern ist in Ordnung?

Florenz - Stacia Datskovska studiert Journalismus und internationale Beziehungen an der New York University (NYU). Dafür soll sie ein Auslandssemester absolvieren. Die Entscheidung fällt auf Florenz, nicht auf die großen und berühmten Städte wie Abu Dhabi, Paris oder Shanghai, wofür ihre Universität berühmt ist.

Sie erwartete einen „italian dream“ mit Urlaubsromanzen, viel Eis und Sonne. Doch letztendlich wurden ihre Erwartungen weit verfehlt. Ihrem Ärger macht die junge Frau nun in einem Essay im Insider Luft. Die Reaktionen darauf: negativ. Auf Twitter erntet sie einen Shitstorm.

Wohngemeinschaft mit sieben anderen Mädchen

Die Studentin zog mit sieben anderen Mädchen zusammen. „Meine Mitbewohner hatten alle unterschiedliche Tagesabläufe. Alle waren zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs, egal ob am Tag oder in der Nacht. Viele von ihnen gingen aus bis früh morgens“, so erzählt sie. Währenddessen arbeitete sie hauptsächlich in ihrem Online-Praktikum. Feiern ging sie nicht.

Die meisten ihrer Kommilitonen entschieden sich dafür, an den Wochenenden zu reisen. Nach Kroatien, Ibiza, oder nach München aufs Oktoberfest. Doch für Datskovska waren das keine Optionen: „Mir kam das vor wie eine anstrengende Weise der Realitätsflucht.“ Trotzdem reiste sie. Allerdings alleine. Nizza, London, Lugano, Malta und Dubai waren ihre Ziele. Die meisten Wochenenden sei sie jedoch zu Hause geblieben.

Damit war sie auch alleine in ihrem Apartment. „Das Fehlen von menschlicher Interaktion half mir nicht, optimistisch zu sein“, so die Amerikanerin. Niemand schien dieselben Werte wie sie zu verkörpern. Die Italiener hätten sich feindlich gegenüber der jungen Frau verhalten: „Ich begann Nike Air Max und zu große Pullover zu tragen. Einheimische rollten die Augen, wenn ich an ihnen vorbeiging.“

Twitter-User sind empört über die Beschwerden der jungen Frau

Diesen Essay griff die US-Amerikanerin Amanda Knox, die während ihrer Zeit in Italien fälschlicherweise für den Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt wurde und damit Berühmtheit erlangte, auf Twitter auf. „Mädchen, wovon sprichst du? Im Ausland zu studieren, ist super!“, postet die 35-Jährige in ihrem Tweet.

Daraufhin überschlugen sich die Kommentare. „Sie klingt wie ein absolut unerträgliches A**. Der ganze Text lässt sich zusammenfassen: ‚Ich, mich, im Gegensatz zu ihnen, ich andererseits‘ und ‚warum geht es nicht nur um MICH?‘ und‘warum haben sie mich nicht geliebt?‘“, wettert eine Twitter-Userin.

Viele wundern sich, wie man sich beschweren kann, wenn man privilegiert ist und die Möglichkeit hat, ein Auslandssemester zu machen. „Stell dir mal vor, du bist so unglaublich privilegiert, dass du ein Semester in Florenz nicht genießen und schätzen kannst“, beschwert sich ein anderer Nutzer. Als „Erste-Welt-Probleme“ werden die Aussagen Datskovskas bezeichnet.

Mit ihrem Essay hat sich die junge Studentin wohl keinen Gefallen getan. Ihre Selbstdarstellung im Text scheint auf zahlreiche Leser ziemlich unsympathisch zu wirken. Vielleicht hätte sie mehr Selbstkritik walten lassen sollen. Das hätte die Probleme in einem fremden Land, ohne Familie und Bezugspersonen, nahbarer machen können. Denn diese sind für wahrscheinlich jeden nachvollziehbar und gar nicht so abwegig.

