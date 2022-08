Ost-Bundesland hat laut Studie das beste Bildungssystem – Lob und Tadel für Bayern

Von: Bettina Menzel

Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister von Bayern, spricht. © Sven Hoppe/dpa

Bildung ist in Deutschland Ländersache – das führt zu Unterschieden zwischen den Bundesländer. Bayern schafft es in einer aktuellen Bildungsstudie auf den zweiten Platz.

Berlin - Alle Menschen in Deutschland sollten die gleichen Chancen auf Bildung haben. Doch die Realität sieht anders aus, denn die soziale Herkunft hat einen maßgeblichen Einfluss. Erst kürzlich hatte die Studie „IQB-Bildungstrend“ ergeben, dass Viertklässler heute schlechter im Lesen, Schreiben und Zuhören sind als noch vor zehn Jahren - und der sozioökonomische Status bei den Bildungschancen eine Rolle spielt.

Für die Studie „INSM-Bildungsmonitor“ untersuchte das Institut der Deutschen Wirtschaft IW nun, in welchem Bundesland das Bildungssystem am besten ist. Schlusslicht ist demnach Bremen - obwohl es bei der Digitalisierung auf Platz eins liegt.

INSM-Bildungsstudie: Sachsen hat das beste Bildungssystem in Deutschland

Der Fachkräftemangel trifft Deutschland hart. Viele Stellen bleiben offen, weil sich keine qualifizierten Bewerber finden. Die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat daher in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie die Bildungssysteme in Deutschland genauer unter die Lupe genommen. Die Autoren der Studie haben eigenen Angaben zufolge „explizit eine bildungsökonomische Sichtweise eingenommen“ und bewertet, inwiefern die Bundesländer Bildungsarmut reduzieren, zur Fachkräftesicherung beitragen und Wachstum fördern. Dass Bildungspolitik laut Grundgesetz Sache der Bundesländer ist, habe dazu geführt, dass sich die Bildungssysteme in Deutschland stark unterscheiden, etwa in den Schultypen, der Anzahl der Schuljahre oder der Bildungsinvestitionen, so die Vergleichsstudie des IW.

Sachsen hat demnach das beste Bildungssystem. Danach folgten Bayern und Thüringen auf Platz zwei und drei. Bremen lag hinter Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt auf dem letzten Platz. „In fast der Hälfte der Bundesländer haben sich die Bildungssysteme seit 2013 unterm Strich verschlechtert“, sagte der Geschäftsführer der von der Metall- und Elektro-Industrie finanzierten INSM, Hubertus Pellengahr. Insgesamt flossen 93 Indikatoren in die Studie ein, darunter auch die Ergebnisse der Schulleistungsstest des IQB sowie Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Autoren untersuchten die Rahmenbedingungen an Grundschulen, allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an Hochschulen.

So schnitten die Bundesländer im INSM-Bildungsmonitor ab

1. Sachsen

2. Bayern

3. Thüringen

4. Hamburg

5. Saarland

6. Baden-Württemberg

7. Hessen

8. Niedersachsen

9. Schleswig-Holstein

10. Mecklenburg-Vorpommern

11. Berlin

12. Rheinland-Pfalz

13. Brandenburg

14. Nordrhein-Westfalen

15. Sachsen-Anhalt

16. Bremen

Bildungsmonitor: Deshalb liegt Bayern deutschlandweit auf Platz zwei

Bayern erreichte als auf den Medaillenplätzen der Bildungsstudie. Die Autoren heben hervor, dass im Freistaat fast alle jungen Menschen ein Ausbildungsstellenangebot erhalten würde und nur wenige Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss blieben. Positiv sei zudem, dass die soziale Herkunft nur einen geringen Effekt auf die Kompetenzen der jungen Menschen habe. „Bayern meldet viele Digitalisierungspatente an, bildet viele Fachkräfte in IT aus und nutzt in hohem Maße digitale Endgeräte im täglichen Unterricht an Schulen“, so die Studie weiter. Bayerns Staatsminister für Bildung und Kultus, Michael Piazolo (Freie Wähler) zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden und sah es als „Bestätigung der guten Arbeit an unseren Schulen.“ Negativ bewerteten die Studienautoren indes, dass in Bayern wenige Ganztagesplätze in Kitas und Grundschulen zur Verfügung stehen.

Bildungsstudie untersuchte erstmals Digitalisierung in den Bundesländern

Obwohl Bremen deutschlandweit auf dem letzten Platz landet, ist das Land auf Platz eins in puncto Digitalisierung. „Gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen insgesamt bildet Bremen am stärksten Informatiker in der beruflichen Bildung und an Hochschulen aus“, heißt es dazu von Seiten der Autoren. Es werde außerdem relativ häufig täglich mit digitalen Medien im Schulunterricht gearbeitet und auch das WLAN an den Schulen schneide gut ab. Zudem sei Bremen eine Akademikerschmiede und bilde gemessen an der akademischen Wohnbevölkerung die meisten Akademiker aus.

Um die Bildungsunterschiede in den Bundesländern zu reduzieren, sollten nach Ansicht der Autoren Vergleichsarbeiten durchgeführt werden, „um den Umfang des Lernverlustes systematisch zu ermitteln“. Zudem müssen die Förderinfrastruktur ausgebaut und mehr Lehrkräfte in den sogenannten MINT-Fächern – Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – ausgebildet werden.

Es brauche 20.000 zusätzliche IT-Stellen an den Schulen, um die Digitalisierung zu fördern. „Neue Laptops oder Tablet-Computer werden monatelang nicht ausgepackt, da sich niemand für die Installation von Programmen zuständig fühlt oder Datenschutzbedenken im Weg stehen“, so Pellengahr. Deutschland müsse bei der Digitalisierung im Tempo anziehen, sagte auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) zu den Erkenntnissen aus dem „INSM-Bildungsmonitor“. „Wir müssen dringend und schnell weitere Fortschritte machen, insbesondere beim Ausbau des Internets an den Schulen“, so Stark-Watzinger der Deutschen Presse-Agentur (dpa/bme).