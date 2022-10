Studie zeigt: „Dunkle Persönlichkeitsmerkmale“ machen anfällig für Fake News

Von: Isabelle Jentzsch

Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen mit einer „dunklen Persönlichkeit“ besonders oft an Fake News glauben. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Marijan Murat

Menschen mit „dunklen Persönlichkeitsmerkmalen“ glauben besonders oft Fake News. Das hat eine Studie der Universität Würzburg gezeigt.

Würzburg – Der Begriff „Fake News“ hat in den letzten Jahren immer mehr Bekanntheit erlangt. Vor allem in Bezug auf die US-Wahlen und die Corona-Pandemie wurde er oft verwendet. Das Ziel der Fake News ist es, manipulative Falschmeldungen zu verbreiten, um die Menschen negativ zu beeinflussen. Dass der Glaube an Fake News auch mit der Persönlichkeit zusammenhängt, hat jetzt eine Studie der Universität Würzburg gezeigt.

Menschen mit sogenannten „dunklen Persönlichkeitsmerkmalen“ streiten besonders oft die Existenz von Fakten ab und glauben als Folge auch an Fake News. „Einige Menschen schenken Fake News Glauben, selbst wenn die wissenschaftlichen Fakten eindeutig dagegen sprechen“, erklärt der Psychologe und Leiter der Studie, Jan Philipp Rudloff.

Studie: Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Fake News

Die Forscher des Instituts für Mensch-Computer-Medien an der Universität Würzburg befragten für ihre Studie mehr als 600 Menschen aus den USA. Bei der Befragung wurden die Teilnehmenden mit verschiedenen Kurznachrichten konfrontiert, deren Wahrheitsgehalt sie anschließend einschätzen sollten. Die Auswertung zeigte: Je weniger die Teilnehmenden an die Existenz von Fakten glaubten, desto schwerer fiel es ihnen, wahre Aussagen von falschen zu unterscheiden.

Bei der Untersuchung wurde auch danach gefragt, wie wichtig den Versuchspersonen die Durchsetzung der eigenen Interessen sei, auch auf Kosten der Mitmenschen. Die Psychologie bezeichnet diese Eigenschaft als „dunkler Faktor der Persönlichkeit“. Sie ist der Kern dunkler Persönlichkeitsmerkmale wie Psychopathie, Narzissmus oder Machiavellismus.

Die Ergebnisse waren deutlich. Je „dunkler“ die Persönlichkeit der befragten Teilnehmenden ist, desto ausgeprägter ist folglich ihr Eigennutz auf Kosten anderer und desto stärker hätten sie bezweifelt, dass es einen Unterschied zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und bloßen Meinungen gebe.

Menschen mit „dunkler Persönlichkeit“ glauben eher an Verschwörungstheorien

Rudloff bezeichnet die Überzeugungen dieser Menschen als „postfaktisch“. Sie haben Schwierigkeiten damit, wahre Aussagen von falschen zu unterscheiden, denn sie „glauben vor allem das, was sich für sie wahr anfühlt“, erklärt der Wissenschaftler. Deshalb halten diese Menschen besonders oft Fake News für wahr.

Rudloff hat bereits im Frühjahr 2022 in einer anderen Studie festgestellt, dass Menschen mit einer dunklen Persönlichkeit während der Pandemie eher Verschwörungstheorien anhingen. Dabei biegen sich diese Menschen die Wirklichkeit so zurecht, wie es ihnen passt. „Also etwa: Ich trage keine Maske, weil das Coronavirus ja eh nur eine Erfindung der Medien ist“, erklärt der Wissenschaftler. (ij)