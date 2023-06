Studie zeigt verblüffende Ergebnisse: Frühaufsteher leben im Schnitt länger als Nachteulen

Von: Julian Kaiser

Wer gegen seinen Schlafrhythmus lebt, soll Gefahr laufen, früher zu sterben. Die Gründe dafür liefert nun eine Studie – am Rhythmus allein liegt es nicht.

Bremen – Wir leben in einer Welt der Frühaufsteher. Egal ob Schule, Uni oder Arbeit – sie alle beginnen in der Regel zwischen 7 und 9 Uhr morgens. Allerdings gibt es neben den Frühaufstehern, die mit diesen Arbeitszeiten in der Regel wenig Probleme haben, auch die Nachteulen unter uns. Und die sollen eine geringere Lebenserwartungen haben. Zumindest ist das das Ergebnis einer neuen Studie.

Wann wir ins Bett gehen und wann wir aufstehen, liegt einerseits an unserem Lebensstil, andererseits an unserer genetischen Veranlagung, berichtet der Gesundheitsratgeber Cerascreen. Jeder Mensch hat demzufolge seine eigene innere Uhr. Die Kunst ist es, diese Uhr dem Alltag anzupassen.

In unserer Leistungsgesellschaft dürfte das den Lerchen, das heißt den Frühaufstehern, leichter fallen. Um auf die von der US-amerikanischen National Sleep Foundation (NSF) für Erwachsene empfohlenen sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht zu kommen, gehen sie entsprechend früh ins Bett.

„The biggest problem here is sleep deprivation, because the night owls have to live in a world which is designed for morning types.“

Das Frühaufstehen liegt aber längst nicht allen Verbrauchern. Wer nachts noch aktiv ist, schüttet das Schlafhormon Melatonin deutlich später aus als die Frühaufsteher. Der Preis: Sie schlafen deutlich später ein und brauchen deutlich mehr Zeit, um in den Tag zu finden.

Das ist auch der Grund, weshalb sie im Vergleich zu den Lerchen weniger leistungsfähig sind. Die innere Uhr der Langschläfer tickt anders, daher kommt es zu einer Verzögerung. Wer ständig gegen seine innere Uhr ankämpfen muss, läuft zudem Gefahr, infolge des Schlafmangels an Depressionen oder Diabetes zu erkranken, berichtet Cerascreen.

Der größte und sogar noch besorgniserregendere Unterschied ist allerdings ein anderer: Nachtmenschen sollen gegenüber den Lerchen „ein um neun Prozent erhöhtes Risiko“ haben, „einen frühen Tod zu sterben“, berichtet der Stern unter Bezugnahme auf eine Studie aus dem Fachmagazin „Chronobiology International“.

Im Rahmen dieser Studie haben finnische Forscher Daten aus einer über 20 Jahre alten Studie genutzt. Im Jahr 2002 waren fast 24.000 Zwillingspaare 37 Jahre lang wissenschaftlich begleitet worden. Von den Probanden, die damals Angaben zu ihrem Lebensstil und ihrem Schlafrhythmus gemacht hatten, werteten die Forschenden nun die Daten von 8700 Personen aus, die inzwischen verstorben sind.

Im nächsten Schritt untersuchten die Wissenschaftler bei ihnen diverse Faktoren, wie beispielsweise Bildung, Schlafdauer und Alkohol- und Tabakkonsum. Das Ergebnis: Dass jemand früh oder spät aufsteht, habe isoliert betrachtet erst einmal keinen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate, so die Forscher.

Vielmehr sei entscheidend, was Nachteulen in der Zeit machen, in der sich die Lerchen längst im Traumland befinden. Sofern sie beispielsweise Alkohol trinken und/oder rauchen, senke das ihre Lebenserwartung. Dennoch seien Menschen mit dem Chronotyp Nachteule insgesamt im Schnitt weniger aktiv und hätten deshalb das höhere Risiko, krank zu werden.

Sofern Nachteulen also auf nächtliche Angewohnheiten wie auf den Alkoholkonsum oder das Rauchen verzichten, „leben die Eulen demnach genauso lang wie Lerchen“, evaluiert der Stern mit Blick auf die finnischen Studienergebnisse. Die Forscher formulieren ihr Ergebnis folgendermaßen:

Our findings suggest that there is little or no independent contribution of chronotype to mortality, and the increased risk of mortality associated with eveningness appears to be mainly accounted for by a larger consumption of tobacco and alcohol than in those with morningness.