Halten auch Menschen einen „Winterschlaf“? Jahreszeiten haben Einfluss auf Schlafverhalten

Viele Tiere machen Winterschlaf – beeinflussen die unterschiedlichen Jahreszeiten auch das menschliche Schlafverhalten? Eine aktuelle Studie liefert verblüffende Ergebnisse.

Berlin - Sich die Decke über den Kopf ziehen und einfach den ganzen Tag lang schlafen – das wünschen sich im Winter viele Menschen. Oder es einfach gleich wie einige Tiere machen und einen ganzen Winterschlaf halten. Igel, Murmeltiere, Hamster – sie alle haben die Fähigkeit, in den kalten Monaten in einen tiefen Schlaf zu fallen. Laut einer aktuellen Studie schlafen jedoch auch Menschen anders in den Wintermonaten.

Menschliches Schlafverhalten wird von Licht beeinflusst

Sind die Tage dunkler und kürzer, haben auch wir Menschen das Bedürfnis, mehr zu schlafen. Und das hat vielleicht sogar einen wissenschaftlichen Grund. Denn obwohl wir in einer Welt mit unbegrenztem Zugang zu Temperatur- und Lichtquellen leben, scheinen sich die Jahreszeiten auf unser Schlafverhalten auswirken.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern von der Humboldt-Universität Berlin lieferten neue Hinweise, dass unser Schlafverhalten je nach Jahreszeit schwankt – trotz ausreichend künstlicher Lichtquellen. Aileen Seidler und ihr Team haben im Fachblatt „Frontiers of Neuroscience“ eine Studie veröffentlicht, laut der Menschen über die Jahreszeiten hinweg ein unterschiedliches Schlafverhalten zeigen.

Studie: Schlafverhalten von 188 Personen untersucht

Untersucht wurden dafür Daten von rund 300 Menschen, die unter neuropsychiatrischen Schlafstörungen leiden und deshalb an der Schlafstudie teilnahmen. Davon wurden 188 Personen – die keine Schlafmittel einnahmen – genauer betrachtet.

Es kam heraus, dass diese 188 Personen im Winter eine Stunde mehr schliefen als im Sommer. Allerdings betrachteten die Wissenschaftler dies nicht als repräsentativ und verallgemeinerbar. Anders als bei der Veränderung der sogenannten REM-Phase der Probanden über das Jahr hinweg. Diese traumintensiven Phasen waren im Winter deutlich länger als im Sommer: Im Durchschnitt um rund 30 Minuten.

Schlafzyklus: REM-Phase ist im Winter deutlich ausgeprägter

Sogar jene Studienteilnehmer, die in städtischen Gebieten lebten und dementsprechend vielen künstlichen Lichtquellen ausgesetzt waren, hatten im Winter längere REM-Phasen. REM steht für „Rapid Eye Movement“, also schnelle Augenbewegung. In REM-Phasen ist unser Körper deutlich aktiver. Die Gehirnaktivität nimmt zu und wir träumen. Ein normaler Schlaf-Zyklus beginnt zuerst mit drei Nicht-REM-Phasen, gefolgt von einer REM-Phase.

Der nächste Schritt ist, zu untersuchen, ob sich die Forschungsergebnisse auch auf Menschen ausweiten lassen, die einen gesunden, störungsfreien Schlaf haben. Allerdings gehen die Wissenschaftler davon aus, dass bei gesunden Menschen diese Veränderungen durch die Jahreszeiten noch stärker ausfallen könnten. Das würde bedeuten, dass Schlafroutinen entsprechend angepasst werden müssten, so die Autoren.