Studie: Reaktion weißer Patienten auf Behandlung abhängig von Hautfarbe und Geschlecht des Arztes

Eine Studie ergab, dass die Reaktion weißer Patienten auf eine Behandlung abhängig ist vom Geschlecht und der Hautfarbe des Arztes. Vorurteile scheinen eine Rolle zu spielen, denn bei weißen, männlichen Ärzten war der Placeboeffekt am stärksten. © Antonio Gravante / Shotshop / Imago

Vorurteile können Auswirkung auf die Gesundheit haben: Der Placeboeffekt bei weißen Patienten war in einer aktuellen Studie größer, wenn der behandelnde Arzt weiß und männlich war.

Zürich - Spielt es eine Rolle, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht ein behandelnder Arzt oder Ärztin hat? In Sachen Kompetenz macht das gewiss keinen Unterschied. Die Reaktion weißer Patienten auf die Behandlung könnte allerdings anders ausfallen, wie eine Studie der Universität Zürich belegt. Demnach war der Placeboeffekt bei weißen Patienten am größten, wenn ein weißer, männlicher Arzt sie behandelte. Dabei handelte es sich nicht um Menschen, die offen Vorurteile hegten - die Vorbehalte waren der Studie zufolge unterbewusst.

Studie: Implizite Vorurteile haben Auswirkungen für die Gesundheit

Eine Studie eines Forscherteams um Lauren C. Howe von der Universität Zürich offenbart, wie tief Vorurteile offenbar in der Gesellschaft verankert sind. Im Studienaufbau wurden 187 weiße Patienten, die an einer Allergie litten, einer standardisierten Behandlung unterzogen. Bei der Auswahl der Patienten achteten die Forscher darauf, dass sie sich nicht voreingenommen gegenüber Frauen oder Menschen mit schwarzer Hautfarbe äußerten. Zunächst wurde bei den Versuchspersonen eine allergische Reaktion ausgelöst und diese dann scheinbar mit einer Creme gelindert. Der Clou: Die Salbe enthielt keinen Wirkstoff, jede Reaktion auf die Behandlung konnte demnach dem Placeboeffekt zugeschrieben werden. Im Zufallsverfahren wurden die Testpersonen von einer Frau oder einem Mann behandelt, der oder die entweder weiß, schwarz oder asiatisch aussehend waren.

Weiße Patienten zeigten demnach eine geringere Reaktion auf die standardisierte Behandlung, wenn Frauen oder Menschen mit schwarzer Hautfarbe die Creme verabreichten. Andererseits war auch die gerötete Fläche auf der Haut größer, wenn die allergische Reaktion ein Mediziner mit schwarzer Hautfarbe auslöste als etwa bei einem asiatisch aussehenden oder weißen Arzt. Als Grund vermuteten die Forscher, dass das Vertrauen in Ärzte und Ärztinnen den Heilungsprozess beeinflusst. Die Studie wurde am 27. Juni in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht und zeigt, wie stark die erlernten Assoziationen über soziale Gruppen in der Gesellschaft noch sind. Die Forscher führten unter anderem auch die Repräsentation von Ärzten in Medien als Grund an, der die Assoziation „Arzt = weißer Mann“ verstärkt.

Das ist der Placeboeffekt Häufig kommen Placebos bei klinischen Studien zum Einsatz. Wenn etwa ein Medikament getestet werden soll, bekommt eine Testgruppe das Medikament mit Wirkstoff und eine Kontrollgruppe nur ein Placebo - also ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff. Wenn Menschen die Erwartung haben, dass ihnen etwas helfen wird, können sie auch in der Kontrollgruppe - also ohne tatsächlich einen Wirkstoff zu erhalten - eine Verbesserung ihrer körperlichen oder psychischen Verfassung erfahren. Diese lindernde oder heilende Wirkung ohne Wirkstoff wird mit dem Placeboeffekt erklärt.

Studie: Patienten hatten keine expliziten Vorurteile - doch ihre Reaktion spricht eine andere Sprache

Das Forscherteam um Lauren C. Howe untersuchte verschiedene Erklärungsansätze für die Reaktion der weißen Patienten. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass unterbewusste Vorurteile eine Rolle spielten. „Interessanterweise hatten die Patienten keine expliziten Vorurteile gegen Frauen oder schwarze Mediziner“, erklärte die Wissenschaftlerin Howe. Dies hatten die Forscher über eine Befragung herausgefunden.

Die Studienteilnehmer versuchten im Gegenteil sogar, nicht voreingenommen zu sein. Auch außenstehende Beobachter konnten feststellen, dass die weißen Patienten höflicher und interessierter agierten, wenn sie von einer Ärztin oder einem schwarzen Mediziner behandelt wurden. Zu diesem Schluss kamen über 1000 Menschen, die zehn Sekunden lange Videoaufnahmen der Behandlung ohne Ton studierten und bewerteten. Frühere Forschungen hätten gezeigt, dass Menschen in gruppenübergreifenden Interaktionen zu einer Art „Überkompensation“ neigen, so die Studie.

Aus Sicht der Studienleiterin Howe veranschaulichen die Ergebnisse demnach, wie tief Vorurteile sitzen. „Wenn ein Arzt nicht wie jemand aussieht, der diese Rolle während des Großteils der Geschichte innehatte – also kein weißer Mann ist – könnte es sein, dass Patienten weniger stark auf die Behandlung reagieren“, so die Wissenschaftlerin weiter. Implizite Vorurteile können demnach Konsequenzen für die Gesundheit haben.

Doch das „Gesicht der Medizin“ verändert sich, denn Frauen und Schwarze machen in den USA, wo die Studie durchgeführt wurde, einen immer größeren Prozentsatz des Gesundheitspersonals aus. Im Jahr 2017 waren erstmals in der Geschichte der USA mehr Frauen zugelassene Bewerber an medizinischen Fakultäten. Nicht-weiße Personen machten bereits mehr als 50 Prozent der Anwärter aus. Die gesellschaftliche Vorstellung, wie ein Arzt aussieht, hat sich indes noch nicht an die Realität angepasst. Nur asiatische Mediziner scheinen schon im „Mainstream“ angekommen zu sein. Die Patienten reagierten in der Studie auf asiatisch aussehende Ärzte und Ärztinnen ähnlich wie auf weiße.