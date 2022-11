Kein Signal: RTL, Vox, Kabel 1 und Erotiksender waren ohne Bild und Ton

Von: Stella Henrich

Und plötzlich war die Mattscheibe schwarz. Der Grund war eine Verschwenkung einer Glasfaserstraße. (Symbolbild) © Dmitry Rukhlenko/imago

Etliche TV-Sender in Europa waren von der Störung in der Nacht auf Freitag betroffen. In Frankfurt wurde eine Glasfaserstraße verschwenkt. Zuschauer schauten über Stunden auf eine schwarze Mattscheibe.

Frankfurt am Main ‒ Keiner dürfte den Ausfall mitbekommen haben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18. November) haben etliche TV-Sender kein Signal empfangen. Mit der Konsequenz: Kein Bild, kein Ton - auf der Mattscheibe. Nur der Hinweis „Kein Signal“ flimmerte über den schwarzen Bildschirm stundenlang.

In der Nähe von der Mainmetropole Frankfurt wurde offenbar eine wichtige Glasfaserstraße verschwenkt, berichtet Focus.de. Da viele Programme über diese laufen, war das Programm über Stunden unterbrochen. Die Menschen sahen nur ein Störbild - sofern sie nicht lieber im Bett lagen und schliefen. Denn die Arbeiten erfolgten laut Digitalfernsehen zwischen Mitternacht und fünf Uhr früh.

Diese Sender waren von der Störung betroffen:

Vom Ausfall betroffen waren RTL HD, RTL zwei HD, Super RTL HD, Nitro HD, N-TV HD, Vox HD, VoxUp SD, Kabel 1 HD, NICK/CC+1 HD, auto motor sport SD, Gute Laune TV SD und National Geographic HD (M7-Pakete via 9 Grad Ost ausgestrahlt und in zahlreichen Kabelnetzen weiterverbreitet). Außerdem das Deutsche Musik Fernsehen und Lilo TV. Auch etliche TV-Programme auf den Sattelitenpositionen THOR oder 23,5 Grad Ost waren down.

Anders als in diesem Störfall erging es den Menschen in Pöcking. am hellichten Tag. Sie konnten über Stunden an einem Freitagnachmittag weder fernsehen noch telefonieren. Grund war ein Kabelschaden bei Vodafone.