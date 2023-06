Unwetter-Alarm in Italien: Katastrophenschutz warnt – es droht „heimtückischer“ Mittelmeer-Wirbelsturm

Erst vor wenigen Wochen forderten heftige Stürme und Überschwemmungen viele Todesopfer in Italien. Besonders die Emilia-Romagna traf es, wie hier in Rimini. © IMAGO/Ph © Giorgio Salvatori

Gerade erst haben heftige Unwetter in Italien gewütet. Nun warnt der Katastrophenschutz erneut. Laut Wetter-Prognose droht sogar ein MIttelmeer-Wirbelsturm.

Rom – Verheerende Unwetter und Überschwemmungen haben besonders in der Region Emilia-Romagna gerade erst ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Nun warnen Meteorologen in Italien erneut vor Hagelstürmen und Unwettern. Besonders ab Mittwoch (14. Juni) wird es demnach gefährlich: Es droht sogar ein Wirbelsturm.

Schon am Montagabend (12. Juni) zogen teils schwere Gewitter durch Norditalien. Davon betroffen waren laut ilmeteo.it sowohl Gebiete um den Comer See als auch den Gardasee. Auch in Friaul-Julisch Venetien in der Provinz Udine regnete es heftig.

„Heftige Stürme“ in Italien erwartet

Dafür verantwortlich ist demnach ein Tiefdruckgebiet im Westen des Landes. Dieses führt allmählich zu einer Verschlechterung der Wetterbedingungen – beginnend im Nordwesten. Ab Dienstagmorgen (13. Juni) drohen dann „heftige Stürme“ bis in die Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien und die Marken.

Auch der Katastrophenschutz warnt demnach vor den Wetterbedingungen. Für etliche Regionen wurde deshalb für Dienstag die Alarmstufe Gelb ausgerufen. Dies gilt etwa für Teile des Piemont, die Emilia-Romagna, die Toskana, Umbrien, Latium, die Abbruzzen, Molise, Teile der Lombardei und die Marken. Am Mittwoch droht dann weitere Wetter-Gefahr in Italien.

Dann droht Italien sogar ein „heimtückischer“ MIttelmeer-Zyklon

Der Prognose nach zieht der ehemalige Zyklon Oscar vom Atlantik über das Mittelmeer. Dort wird er mit kühlen Strömungen aus Nordeuropa und der bereits in Italien herrschenden feuchten Hitze zusammenarbeiten. „Eine sehr gefährliche Situation für Italien“, kommentiert die Repubblica die Vorhersage, denn: Diese Wetter-Situation könnte sogar zur Bildung eines „heimtückische“ Mittelmeer-Zyklons, also eines Wirbelsturms führen.

Es besteht demnach die Gefahr von Stürmen und sogar von Sturzfluten, die in begrenzten Gebieten regelrechte Wassermassen auf das Land niederprasseln lassen.

Zunächst ist die Gefahr für Stürme auf Sardinien besonders hoch. Dann steigt sie auch in Mittel- und Süditalien. Hier drohen heftige Regenfälle. Auch die Temperaturen sinken dementsprechend in Italien im Laufe der Woche. Um bis zu acht Grad können sie dem Bericht nach fallen und würden dann in vielen Städten unter dem Durchschnitt für den aktuellen Jahreszeitraum liegen. (rjs)