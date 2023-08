Unglück in Österreich: Sessel löst sich von Seilbahn – Bayerischer Urlauber stürzt in die Tiefe

Von: Jennifer Lanzinger

Unfall an einem Sessellift in Österreich: Ein Mann aus München stürzte vier Meter in die Tiefe. (Symbolbild) © Jan Woitas/picture alliance/dpa

Ein tragisches Unglück in Österreich forderte eine schwer verletzte Person, ein Mann aus Bayern überlebte einen Sturz aus einem Sessellift. Zuvor hatte sich der Sessel gelöst.

Andelsbuch – Bei einem Unfall mit einem Sessellift ist ein Urlauber in Österreich vier Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 65-Jährigen aus Bayern, er fuhr am Freitag mit einem Begleiter auf der Bergbahn Andeslbuch im Bundesland Vorarlberg talwärts, als sich der Doppelsessel vom Seil löste. Das berichtet die Polizei. Der Sessel rutschte am Tragseil ab und krachte gegen den darunter fahrenden Sessel, auf dem zwei weitere Passagiere saßen.

Im Juli verunglücken gleich sieben Personen in einer Woche in Tirol. Auch vier Deutsche befinden sich unter den Opfern.

Durch den Aufprall rutschte der Mann aus Bayern unter dem Sicherheitsbügel durch. Mithilfe eines anderen Fahrgasts konnte er sich laut Polizei noch einige Minuten lang halten. Dann sei der Mann auf eine steile Wiese hinabgestürzt, rutschte noch etwa vier weitere Meter über eine Böschung und landete anschließend auf einem Güterweg. Wie ein Polizeisprecher am Samstag erklärt, stammt der Schwerverletzte aus München.

Die drei anderen Beteiligten sind ebenfalls Deutsche. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Zu ihrer genauen Herkunft machte die Polizei keine Angaben. Der 65-Jährige wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus in die benachbarte Schweiz geflogen. Der Betrieb der Seilbahn wurde bis auf Weiteres eingestellt.

Weiteres Unglück: Urlauberin stürzt auf Betonboden

Noch am gleichen Tag ereignete sich im österreichischen Bundesland Tirol ein weiterer Unfall an einem Lift, bei dem eine Deutsche verletzt wurde. Die 75-Jährige aus dem Landkreis Hannover fuhr auf dem Wilden Kaiser bei Going mit ihrer Enkelin bergwärts. Knapp vor der Ankunft öffnete sie den Sicherheitsbügel. Dabei verlor sie den Angaben zufolge das Gleichgewicht und stürzte etwa 1,5 Meter auf einen Betonboden. Sie erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Erst im Juli hatte sich ein tödliches Unglück in Österreich ereignet. Ein 32-jähriger Bergsteiger aus Deutschland war rund 120 Meter tief abgestürzt.