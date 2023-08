Rätselhaftes Licht über Deutschland: „Stuttgart fängt an, den Todesstern zu bauen“

Von: Christoph Gschoßmann

Von Aliens über Nazgûl bishin zu einem Videospiel-Supply-Drop: Beobachter rätseln darüber, was das gigantische grüne Licht über Stuttgart bedeutet.

Stuttgart – Wird hier der Todesstern gebaut? Greifen die Aliens an, wie im Film „Independence Day“? Ein gigantischer grüner Lichtstrahl hat in Stuttgart für Verwirrung gesorgt. Auf verschiedenen sozialen Medien kursierten Aufnahmen der ominösen Lichtsäule in Baden-Württembergs Landeshauptstadt.

Wilde Theorien über rätselhaftes Licht im Nachthimmel über Stuttgart

Die Theorien, worum es sich bei dem Strahl handeln könnte, umfassen eine weite Bandbreite. Der Roland-Emmerich-Katastrophenfilm „Independence Day“ (1996) mit Will Smith kommt mit seinem ähnlich grünen Todesstrahl sofort in den Sinn einiger Reddit-Nutzer.

In den Kommentaren verweisen andere Nutzer auf die furchteinflößende, ebenfalls grünlich schimmernde Festung am Rande des dunklen Landes Mordor aus den „Herr der Ringe“-Büchern. Diese lässt zum Beginn des Angriffs auf die Menschen ebenfalls einen Lichtstrahl gen Himmel frei. Ein anderer Nutzer der Plattform denkt an die „Avengers“-Filme und an nordische Sagen. Er glaubt, es handelt sich um den „Bifröst“, das ist eine Regenbogenbrücke nach Asgard, der zwischen Himmel und Erde in der nordischen Mythologie.

Von einem anderen Nutzer hingegen heißt es „Beam me up, Scotty“, womit er auf die Crew von „Raumschiff Enterprise“ anspielt, die hinter der Erscheinung stecken könnten.

Rätselhaftes Licht über deutschem Nachthimmel sorgt für Aufregung: „Stuttgart baut den Todesstern“

Noch ein Tipp, der eine Sci-Fi-Figur aus der Popkultur referenziert: „E. T. Ruft zuhause an“, erinnert sich ein Nutzer an den 1982 erschienen Steven-Spielberg-Film um den Außerirdischen, der nach Hause telefonieren will. Bei Instagram dagegen glaubt ein User an „Star Wars“: „Stuttgart fängt an, den Todesstern zu bauen“, heißt es.

Eine andere Theorie umfasst Videospiele: „Das ist offensichtlich ein Item, das gerade gedropped wurde. Schau auf deine Mini-Map“, kommentiert ein User. Ein anderer glaub auch, dass wir alle in einem Videospiel feststecken: „Das ist eine Fortnite-Markierung.“

Keine Aliens, kein Todesstern – das rätselhafte Licht stammt aus einer Laser-Firma in Stuttgart

Doch in Wirklichkeit hat das Licht nichts mit Weltraum, Außerirdischen oder Videospielen zu tun, die Erklärung ist fast banal: Ein Laser-Hersteller feiert Geburtstag und zündet sich mit einer großen, dauerhaften Lichtshow selbst eine „Kerze“ an. 35 Minuten leuchtete der Riesenlaser für einen Test des Laser-Herstellers Trumpf, der von Mittwoch (2. August 2023) bis Samstag jeweils von Sonnenuntergang bis Mitternacht auf diese Art sein hundertjähriges Bestehen zelebriert, sofern es nicht regnet.

Etliche Anrufe gingen wegen des Lasers laut Stuttgarter Nachrichten auch schon bei der Polizei ein. Er soll im Umkreis von 80 Kilometern zu sehen sein. Laut Trumpf ist der Laser die „längste Geburtstagskerze der Welt.“ Die Behörden seien über die Lichtshow informiert worden – auch eine Gefahr für den Luftraum besteht nicht. Weder durch die Geburtstagskerze, noch durch Aliens.

Doch nicht alle glauben, dass es Außerirdische gar nicht gibt. Edgar Mitchell absolvierte mit der Nasa eine Mond-Mission und war sich sicher: „Außerirdische gibt es wirklich“. Die Nasa erwartet dafür bald sogar Beweise. (cgsc)