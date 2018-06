Fahranfängerin nimmt Navi-Ansage wörtlich - die Folgen sind gravierend

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hat sich auf der Autobahn auf ihr Navigationssystem verlassen. Als sie falsch abgebogen war, nahm das Unheil wenig später seinen Lauf.

Stuttgart - Das blinde Vertrauen in ihr Navigationsgerät hat eine 20 Jahre alte Frau in Baden-Württemberg zur Geisterfahrerin gemacht. Sie habe in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart fahren wollen, habe aber die falsche Auffahrt genommen und sei in Richtung München gefahren, teilte die Polizei in Ulm mit.

Fahrerin nimmt Navigationssystem wörtlich

Die ganz auf ihr Navigationsgerät konzentrierte junge Autofahrerin habe dann die Anweisung "bitte wenden" wörtlich genommen und auf der Autobahn gewendet.

Als ihr ein Lastwagen entgegen gekommen sei, sei sie nach links abgewichen und habe mit ihrem Auto einen Wildschutzzaun durchbrochen.

Das Auto sei im Gebüsch oberhalb einer steilen Böschung hängen geblieben, die 20-Jährige musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie sei mit dem Schrecken davon gekommen.

